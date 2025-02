Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt öregségi nyugdíjat az elhunyt után.","shortLead":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt...","id":"20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb.jpg","index":0,"item":"2d4aa63f-c45b-4e91-a35b-e27fabeb191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 26. 14:32","title":"Öregségi nyugdíj: csak szerelmi háromszög esetén lenne vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Alaptörvény-módosítással oldaná meg a Pride-felvonulás betiltását a kormány. Ezzel csak annyi a probléma, hogy gyülekezést csak nyilvánvaló és közvetlen veszélyre hivatkozva lehet előre betiltani. Ha pedig a kormány a gyerekek védelmére hivatkozik, neki kell bebizonyítani, hogy a Pride a gyerekek testi és lelki egészségét konkrétan veszélyezteti.","shortLead":"Alaptörvény-módosítással oldaná meg a Pride-felvonulás betiltását a kormány. Ezzel csak annyi a probléma...","id":"20250227_pride-betiltasa-jo-alkotmany-jozan-esz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"db2d7b5f-c9ad-4eba-bd06-ed87605e417f","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltasa-jo-alkotmany-jozan-esz","timestamp":"2025. február. 27. 18:04","title":"A józan ésszel magyarázza a kormány, de alkotmányos nonszensz a Pride betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török szövetség szerint a portugál edző nemcsak sértő megjegyzéseket tett a török játékvezetőkre, hanem megsértette a sportetikát, valamint kijelentései erőszakot hirdettek, és a szurkolókat is rendbontásra buzdíthatják.","shortLead":"A török szövetség szerint a portugál edző nemcsak sértő megjegyzéseket tett a török játékvezetőkre, hanem megsértette...","id":"20250228_jose-mourinho-penzbirsag-eltiltas-fenerbahce-galatasaray","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e.jpg","index":0,"item":"2d306845-9ea3-43fb-b3ce-55f8ed88a8c6","keywords":null,"link":"/sport/20250228_jose-mourinho-penzbirsag-eltiltas-fenerbahce-galatasaray","timestamp":"2025. február. 28. 10:54","title":"Mourinho pénzbírságot és négymeccses eltiltást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) végeztek először az országban radioizotópos prosztataspecifikus daganatterápiát, amely az előrehaladott állapotú prosztatarákos betegek túlélését hosszabbítja meg.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) végeztek először az országban radioizotópos prosztataspecifikus daganatterápiát...","id":"20250227_szegedi-tudomanyegyetem-radioizotopos-prosztataspecifikus-daganatterapia-uj-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1.jpg","index":0,"item":"4fd1b560-2eb2-4c9d-bfb6-bb65d6f3df15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_szegedi-tudomanyegyetem-radioizotopos-prosztataspecifikus-daganatterapia-uj-kezeles","timestamp":"2025. február. 27. 08:03","title":"Magyarországon először végeztek el egy különleges daganatterápiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Bayer Zsolt a tüntető bírókat, Orbán a hírességeket listázta.","shortLead":"Míg Bayer Zsolt a tüntető bírókat, Orbán a hírességeket listázta.","id":"20250226_Orban-Viktor-evertekelo-sztarszpotting-hiressegek-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"c45eabd8-a0ec-4514-bfdc-cd982cfa8692","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-evertekelo-sztarszpotting-hiressegek-tiktok","timestamp":"2025. február. 26. 15:17","title":"Az évértékelőn feltűnt sztárokkal villog Orbán, magát is ebbe a kategóriába sorolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dea29f9-f250-463c-b4f3-a402ab88dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakács Tibor őszintén vallott a családi kapcsolatairól.","shortLead":"Bakács Tibor őszintén vallott a családi kapcsolatairól.","id":"20250228_bakacs-tibor-interju-kadarkai-endre-csalad-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dea29f9-f250-463c-b4f3-a402ab88dcdc.jpg","index":0,"item":"236c071f-de73-4462-bea3-c43dc3629bd4","keywords":null,"link":"/elet/20250228_bakacs-tibor-interju-kadarkai-endre-csalad-gyerekek","timestamp":"2025. február. 28. 10:46","title":"Bakács Tibor: A lányaim lenéznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy zseniális alakítást nyújtó főszereplő körüli botrány pedig csak tovább fokozza ezt a zavart. Emilia Pérez-kritika.","shortLead":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy...","id":"20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7.jpg","index":0,"item":"e977dd31-739b-4d7e-ad3b-ec4b24b60570","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","timestamp":"2025. február. 27. 16:18","title":"A drogkartellfőnök eltáncolt nemváltó műtéte – megnéztük, és nem nagyon értjük az Emilia Pérezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert formájában. ","shortLead":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert...","id":"20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508.jpg","index":0,"item":"7026a651-d79d-42a3-9f8c-304a5fcc2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","timestamp":"2025. február. 27. 08:26","title":"Lázár János: A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]