Marco Rubióval beszéltünk a magyar-amerikai energetikai együttműködés fejlesztésének lehetőségéről, amely tekintetében elsősorban a nukleáris energia jöhet szóba – tájékoztatott a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági miniszter az amerikai külügyminiszterrel folytatott egyeztetéséről.

Az egyeztetésről megosztott képeken egyáltalán nem szerepel Marco Rubio amerikai külügyminiszter, a képeken látható nő viszont jó eséllyel Margaret Cosentino, a Westinghouse energiaipari cég vállalati ügyekért felelős alelnöke. Energetikai kérdésekről a két miniszter is beszélt, legalábbis a washingtoni szaktárca pár soros közleménye szerint. (Az amerikaiak a magyar miniszterrel ellentétben nem említették ugyanakkor, hogy Rogán Antalt le akarnák venni a szankciós listáról.)

A Westinghouse a nukleáris technológiák világpiacán a vezető vállalatok közé tartozik, és fontos szerepet játszhat abban az áttörésben, amely a rövidebb idő alatt megépíthető kis moduláris atomerőművek létrehozására irányul – emlékeztet posztjában Szijjártó. Ezek a kis erőművek környezetet kímélő módon lesznek képesek arra, hogy megbízható módon állítsanak elő nagy mennyiségű elektromos energiát, „így ezen technológia fejlesztésében érdekeltek vagyunk a Westinghouse-szal való együttműködés keretében” – írja a miniszter.

Szijjártó Péter egyébként a paksi bővítésért felelős miniszter, ebbéli minőségében rendszeresen egyeztet a nukleáris energiát érintő kérdésekről – a kivitelező Roszatommal és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) találkozója Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban 2023. szeptember 22-én MTI / KKM

A moduláris erőművek és a Paks II. nem zárják ki egymást, különösen, hogy a moduláris reaktorok (SMR) technológiája még csak kísérleti fázisban van, egyelőre nem tudni, mikor lesz kész az első kereskedelmi forgalomba adható típus. A technológiától mindenesetre sokat várnak, az SMR-ek ára és telepítési költsége töredéke lesz egy hagyományos atomerőműének, és sokkal könnyebben szabályozhatóak lesznek.

Szijjártó Péter arról nem számolt be, hogy egyeztetett volna Rubióval vagy a Westinghouse-szal a Paks I. fűtőanyag ellátásáról. A Westinghouse ugyanis képes a Pakson is működő VVER-440 típusú szovjet reaktorokba kazettákat gyártani – szállít is ukrán és finn erőművekbe, illetve a szlovák energiavállalattal is leszerződött. Igaz, a paksi atomerőmű a francia Framatome-mal kötött beszerzési megállapodást tavaly ősszel. Az első francia kazetták 2027-ben érkeznek – ezeket még orosz licenc alapján gyártják, a Framatome saját kazettáinak fejlesztése és engedélyezése még folyamatban van.