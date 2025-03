Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5282d723-a4f6-4adb-9255-4aa9ba9a1155","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi több mint 120 felvételt készített másfél év alatt különböző mosdókban nőkről.","shortLead":"A férfi több mint 120 felvételt készített másfél év alatt különböző mosdókban nőkről.","id":"20250318_balatonfured-etterem-mosdo-video-szemeremsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5282d723-a4f6-4adb-9255-4aa9ba9a1155.jpg","index":0,"item":"51928068-d3eb-447b-8da6-21f91112ce27","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_balatonfured-etterem-mosdo-video-szemeremsertes","timestamp":"2025. március. 18. 12:37","title":"Lebukott egy 21 éves férfi, amikor titokban levideózott egy fiatalkorú lányt egy balatoni étterem mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","shortLead":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","id":"20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a.jpg","index":0,"item":"5f3cf0a6-7e33-44b9-87c8-504170795488","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","timestamp":"2025. március. 18. 10:43","title":"Jókai-filmpályázatot jelentett be Schmidt Mária, dokusorozat is készül az íróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65f420f-cd7c-4a0a-a5b5-591a0a07373b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a pedagógus valótlan nyilatkozatot tett. ","shortLead":"A tárca szerint a pedagógus valótlan nyilatkozatot tett. ","id":"20250318_Jozsef-Attila-dij-nyomozas-molesztalas-visszavonas-kulturalis-es-innovacios-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e65f420f-cd7c-4a0a-a5b5-591a0a07373b.jpg","index":0,"item":"15836178-9ecd-484c-8419-432584054f0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Jozsef-Attila-dij-nyomozas-molesztalas-visszavonas-kulturalis-es-innovacios-miniszterium-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 11:05","title":"Visszavonja a minisztérium az állami díjat, amit egy olyan tanárnak adtak, akivel szemben molesztálás miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett.","shortLead":"Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-mar-ejjel-alairta-a-Pride-ot-betilto-torvenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"61fa25f2-b167-4d04-978c-2a60ee66a127","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-mar-ejjel-alairta-a-Pride-ot-betilto-torvenyt","timestamp":"2025. március. 19. 08:20","title":"Sulyok Tamás már éjjel aláírta a Pride-ot betiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik törvényben lehet rendezni a kérdést.","shortLead":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik...","id":"20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843.jpg","index":0,"item":"556f6482-0eb1-481b-9167-a9679a99691b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","timestamp":"2025. március. 18. 17:54","title":"Répássy Róbert szerint kitilthatják a középületekről a Pride-zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz Puli Holdi Vízszimatoló azzal a feladattal érkezett, hogy felszíni mérésekkel tárja fel a vízjeget. Bár a szállítóeszköz landolási hibája miatt végül csak 40 percig működött a hazai fejlesztésű készülék, Pacher Tibor, a vállalat alapítója és vezetője szerint így is sikertörténetről lehet beszélni. A cég pedig már készül a következő küldetésére. Interjú.","shortLead":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz...","id":"20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5.jpg","index":0,"item":"1c14304f-4ece-43b5-be72-472f7a31982e","keywords":null,"link":"/360/20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Mit tud a magyar Vízszimatoló, és hogyan került a Holdra? – interjú a Puli vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De mi lesz így az Alaptörvényben rögzíteni kívánt készpénzhasználattal?","shortLead":"De mi lesz így az Alaptörvényben rögzíteni kívánt készpénzhasználattal?","id":"20250319_nagy-marton-kotelezo-atm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"79ed6b77-c19a-4962-b638-cf48a6e79cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nagy-marton-kotelezo-atm","timestamp":"2025. március. 19. 09:16","title":"Nagy Márton legújabb kérését aligha tudják teljesíteni a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684e9a4-9f0d-42a2-84de-dac62ba5cf87","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Napról napra, döntésről döntésre adjuk fel az elveinket, miközben azon alkudozunk, hogy világméretű visszafordíthatatlan katasztrófa vár ránk, vagy csak az emberiség nagyját érintő súlyos katasztrófa lesz a vége. Többek között ezekről is beszélgettünk Csibi Magorral és Papp Réka Kingával a HVG Címlapsztoriban.","shortLead":"Napról napra, döntésről döntésre adjuk fel az elveinket, miközben azon alkudozunk, hogy világméretű...","id":"20250319_papp-reka-kinga-csibi-magor-interju-cimlapsztori","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d684e9a4-9f0d-42a2-84de-dac62ba5cf87.jpg","index":0,"item":"8a2dd532-ce3f-4d3e-87c9-622ffd1e1a56","keywords":null,"link":"/360/20250319_papp-reka-kinga-csibi-magor-interju-cimlapsztori","timestamp":"2025. március. 19. 15:00","title":"Ha az emberek félnek, akkor a vezetőnek tökéletesnek kell tűnnie, ennek pedig hatalmas ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]