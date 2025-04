Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG újabb angol csapatot ütne ki a Bajnokok Ligájából, a magyar sznúkertehetség a világbajnoki selejtezőben bizonyítana, a Veszprém pedig címet védene a Magyar Kupában. Tippeljen az áprilisi hónap legizgalmasabb sporteseményeire.","shortLead":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG...","id":"20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"8db37d2a-f6b5-4b18-9eeb-c0aa4fdfd1e2","keywords":null,"link":"/sport/20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 16:53","title":"Az őzike, Győzike és Gyurcsány után az Újpest edzője is az árok partjára került, és csak egy esélye maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab669f8-7dfd-479d-a1f1-9c8d70bac084","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárás alá vont személyek bűne az volt, hogy a közösségi oldalakon tiltakozásra buzdították az embereket. ","shortLead":"Az eljárás alá vont személyek bűne az volt, hogy a közösségi oldalakon tiltakozásra buzdították az embereket. ","id":"20250403_torokorszag-vasarlas-bojkott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab669f8-7dfd-479d-a1f1-9c8d70bac084.jpg","index":0,"item":"27940bf6-1c28-4c93-b688-499417ed3861","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_torokorszag-vasarlas-bojkott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 03. 14:36","title":"Vásárlási bojkottot hirdettek az isztambuli polgármester letartóztatása miatt, őrizetbe vették őket a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47af99-589a-4969-b594-25e6c81348ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aczél György munkásságát elemzi a Mozgó Világban megjelent tanulmányában Révész Sándor.","shortLead":"Aczél György munkásságát elemzi a Mozgó Világban megjelent tanulmányában Révész Sándor.","id":"20250404_Revesz-Sandor-Bacso-Peter-Kozos-muvunk-Aczel-Gyorgy-es-a-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac47af99-589a-4969-b594-25e6c81348ce.jpg","index":0,"item":"fdbcc395-1418-4933-86f3-7d806851f790","keywords":null,"link":"/360/20250404_Revesz-Sandor-Bacso-Peter-Kozos-muvunk-Aczel-Gyorgy-es-a-film","timestamp":"2025. április. 04. 17:00","title":"A \"tilt, tűr, támogat\" korában kedélyesen beszélgetett \"közös művükről\" a szerző és a főcenzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","shortLead":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","id":"20250403_majom-genetika-jodli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974.jpg","index":0,"item":"0083b653-2fc8-48e7-9568-d369a51ed45c","keywords":null,"link":"/elet/20250403_majom-genetika-jodli","timestamp":"2025. április. 03. 12:40","title":"A majmok genetikailag arra vannak kitalálva, hogy jódlizzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9946d3-7d0e-46f9-922f-c5529c5f199f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A DK elnökét a Blikk arra kérte, reagáljon a Fradi-szurkolók üzenetére. Megtette.","shortLead":"A DK elnökét a Blikk arra kérte, reagáljon a Fradi-szurkolók üzenetére. Megtette.","id":"20250403_Gyurcsany-fradi-szurkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9946d3-7d0e-46f9-922f-c5529c5f199f.jpg","index":0,"item":"eb32c844-9bcc-4b5b-97e6-a0b82221f4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_Gyurcsany-fradi-szurkolok","timestamp":"2025. április. 03. 20:16","title":"Gyurcsány visszavág a fradistáknak: „Agyatok görcsbe rándulva csak ennyire volt képes?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91ef33-8697-4c84-8b40-070dd891e5bc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Genesis G90 luxusszedánra épülő újdonságok abszolút utánafordulós dizájnt kaptak.","shortLead":"A Genesis G90 luxusszedánra épülő újdonságok abszolút utánafordulós dizájnt kaptak.","id":"20250403_tekintetmagnes-szuperluxus-kupe-es-kabrio-erkezett-koreabol-genesis-g90","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b91ef33-8697-4c84-8b40-070dd891e5bc.jpg","index":0,"item":"6c91ec68-f351-423f-8fd7-1e81dc4be805","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_tekintetmagnes-szuperluxus-kupe-es-kabrio-erkezett-koreabol-genesis-g90","timestamp":"2025. április. 03. 08:41","title":"Tekintetmágnes szuperluxus kupé és kabrió érkezett Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy recesszióba kerül az USA, és vele sok más ország gazdasága is.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb...","id":"20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"171016de-aa47-4bd4-ade2-4933b50275bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","timestamp":"2025. április. 03. 14:24","title":"Zsiday Viktor: Minél tovább vámháborúzik Donald Trump, annál nagyobb lesz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe vonta, hogy ő írta a beadványt.","shortLead":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe...","id":"20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"eabc8780-bb64-47f3-9799-d2c2bf62b78d","keywords":null,"link":"/elet/20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. április. 03. 15:44","title":"Átment az Alkotmánybíróságon az iskolai mobiltelefon-tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]