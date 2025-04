Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók az agyban megtalálható tau fehérje egy részére érzékeny vérvizsgálatot fejlesztettek ki. Ez segíthet az orvosoknak pontosan meghatározni, milyen kezelést kell kapnia egy kognitív problémában szenvedő betegnek.","shortLead":"Svéd kutatók az agyban megtalálható tau fehérje egy részére érzékeny vérvizsgálatot fejlesztettek ki. Ez segíthet...","id":"20250402_alzheimer-kor-diagnosztizalas-vervizsgalat-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad.jpg","index":0,"item":"75607055-c39e-4c63-a27e-aeb213aed21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_alzheimer-kor-diagnosztizalas-vervizsgalat-kutatas","timestamp":"2025. április. 02. 20:03","title":"Vérből deríti ki egy új teszt, Alzheimer-kórban szenved-e valaki, és mennyire súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók mintegy 280 ezer nő egészségügyi adatait átvizsgálva arra jutottak, hogy a terhesség bizonyos mértékig segíthet megvédeni a nők szervezetét a hosszú Covid kialakulásától.","shortLead":"Amerikai kutatók mintegy 280 ezer nő egészségügyi adatait átvizsgálva arra jutottak, hogy a terhesség bizonyos mértékig...","id":"20250402_koronavirus-jarvany-fertozes-hatasa-terhesseg-hosszu-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"116ca0da-2659-4480-ab58-30288abd7653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_koronavirus-jarvany-fertozes-hatasa-terhesseg-hosszu-covid","timestamp":"2025. április. 02. 19:03","title":"Kivédheti a terhesség a hosszú Covidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","shortLead":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","id":"20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162.jpg","index":0,"item":"02ce058b-a967-4f2d-b399-538d065e6c09","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:33","title":"Külön sorozatot kap A mi kis falunk Gyurija, Majka pedig új műsort az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti korlátozások is a fővárosban.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti...","id":"20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"d4a2af85-982b-4bfe-8e51-2a30be360a43","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","timestamp":"2025. április. 02. 17:54","title":"Csak csütörtökön érkezik meg Netanjahu Budapestre, változtak a közúti korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen állatvilága is lehúzza az USA-t, így a jövőben nekik is megdrágítják az amerikai termékek importját. ","shortLead":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen...","id":"20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"14e31fbc-1124-4cde-a268-1a1740b71cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","timestamp":"2025. április. 03. 10:25","title":"Trump több lakatlan szigetre is kivetette a viszontvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d179d9f-277a-4542-8953-a597dd8a7d26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók infravörös fény segítségével ki- és bekapcsolható pacemakert terveztek, ami magától feloldódik a szervezetben, így az eltávolításához sincs szükség műtétre.","shortLead":"Amerikai kutatók infravörös fény segítségével ki- és bekapcsolható pacemakert terveztek, ami magától feloldódik...","id":"20250403_pacemaker-gyerekek-szivbetegseg-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d179d9f-277a-4542-8953-a597dd8a7d26.jpg","index":0,"item":"57863121-82a6-46af-9e73-3c2d6e51b24a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_pacemaker-gyerekek-szivbetegseg-feny","timestamp":"2025. április. 03. 15:03","title":"A világ legkisebb pacemakere egy rizsszemnél is kisebb, az újszülötteken segíthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]