Bulgária és Törökország tárgyalásokat indít a földgáztranzit-kapacitás bővítéséről, ami lehetővé tenné az orosz és a Kaszpi-tenger térségéből származó földgáz nagyobb mennyiségű eljuttatását Közép-Európába a Török Áramlaton keresztül – írja a Bloomberg.

A két ország május 2-ig szakértői szinten újratárgyalja a jelenlegi megállapodásokat, majd politikai döntés következhet a bővítésről – közölték a két ország energiaügyi miniszterének az azerbajdzsáni Bakuban történt találkozója után.

Jelenleg csak a Bulgárián átvezető, a Török Áramlat folytatásának tekinthető csővezetéken keresztül érkezik vezetékes orosz földgáz Európába, miután Ukrajna tavaly év végén megszüntette tranzitszerződését a Gazprommal. A vezetéken évente 16 milliárd köbméter szállítanak.

Magyarország, Szerbia és Szlovákia nagymértékben függ ezektől a szállításoktól, utóbbi áprilistól még növeli is az orosz gáz importját ezen az útvonalon keresztül. A Kreml régóta hajtogatja, hogy az ukránok az amerikaiak támogatásával támadást fognak végrehajtani (illetve egy közlés szerint meg is próbálták már többször is) a Török Áramlat ellen, hogy teljesen mértékben leválasszák a kontinenst az orosz vezetékes gázról. Szijjártó Péter külügyminiszter ezt fel is rótta Kijevnek, mondván, hogy az ukránok megígérték, hogy nem támadják a vezetéket.