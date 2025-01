Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"943552d4-7660-4ee4-a97e-2f51da2cfd41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rossz vágányra került át egy villamos Strasbourgban, és összeütközött egy másik szerelvénnyel.","shortLead":"Rossz vágányra került át egy villamos Strasbourgban, és összeütközött egy másik szerelvénnyel.","id":"20250111_Ket-villamos-utkozott-Strasbourgban-otven-ember-serult-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943552d4-7660-4ee4-a97e-2f51da2cfd41.jpg","index":0,"item":"f71e63cd-da01-4e51-8d74-d5ff62021d6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Ket-villamos-utkozott-Strasbourgban-otven-ember-serult-meg","timestamp":"2025. január. 11. 18:14","title":"Két villamos futott egymásba Strasbourgban, ötven ember sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes idejére, de a köztársasági elnök csak három napig tartózkodott a francia fővárosban. Magyar Péter most felvetette: a pénzt vissza kellene fizetnie az adófizetőknek. ","shortLead":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes...","id":"20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630.jpg","index":0,"item":"96845dfd-0e98-443a-a3ab-2e02257b33d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Elnök úr, ilyenkor nem kéne megszólalni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f4f01-956b-43f7-a299-33b0fbbc909a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint szűk családi körben temették el a francia szélsőjobboldali politikust, mégis kétszázan jelentek meg a szertartáson. Rendőri készültség is volt.","shortLead":"A hírek szerint szűk családi körben temették el a francia szélsőjobboldali politikust, mégis kétszázan jelentek meg...","id":"20250111_Eltemettek-Jean-Marie-Le-Pent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f4f01-956b-43f7-a299-33b0fbbc909a.jpg","index":0,"item":"526912db-f1b4-478e-a877-42533bae7493","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Eltemettek-Jean-Marie-Le-Pent","timestamp":"2025. január. 11. 21:49","title":"Eltemették Jean-Marie Le Pent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","shortLead":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","id":"20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1.jpg","index":0,"item":"590ef358-99bc-4ca7-b28c-a295721afee8","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","timestamp":"2025. január. 12. 18:43","title":"Elraboltak egy osztrák nőt Nigerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","shortLead":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","id":"20250113_david-pressman-budapest-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"86fcf927-1c4c-4709-8943-d0ad3be83f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-budapest-usa","timestamp":"2025. január. 13. 11:29","title":"Távozott Budapestről David Pressman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","shortLead":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","id":"20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f.jpg","index":0,"item":"d719f0b2-0dae-4451-8c7b-8782b38de671","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","timestamp":"2025. január. 11. 21:13","title":"Anyát és 3 éves lányát gázolták halálra Bagnál – új részletek derültek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","shortLead":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","id":"20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"9d83d9a9-6ff7-4e46-8039-6edea6038ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Zelenszkij azt állítja, elfogtak két sebesült észak-koreai katonát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]