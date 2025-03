Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát lehet majd kinyerni az élesben működő erőműveknél.","shortLead":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát...","id":"20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be.jpg","index":0,"item":"948323e9-3f2e-447e-8c64-6e91cf129a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","timestamp":"2025. február. 28. 19:03","title":"Világrekordot döntött a francia fúziós erőmű, lenyomta a kínait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","shortLead":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","id":"20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"62888904-65e6-48c5-9ab1-a4ecfed87ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","timestamp":"2025. február. 28. 21:51","title":"Orbán Viktor szerint Donald Trump ma bátran kiállt a béke mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad46e8a3-14c2-4109-a92b-8492ea804871","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Kia bemutatta a tavaly érkezett EV3 villanyautó kistestvérét, az EV2-t.","shortLead":"A Kia bemutatta a tavaly érkezett EV3 villanyautó kistestvérét, az EV2-t.","id":"20250228_Ime-a-Kia-legkisebb-es-legolcsobb-villanyautoja-az-EV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad46e8a3-14c2-4109-a92b-8492ea804871.jpg","index":0,"item":"e4ba2e54-d22b-43ac-8fac-645dfa38d061","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Ime-a-Kia-legkisebb-es-legolcsobb-villanyautoja-az-EV2","timestamp":"2025. február. 28. 07:59","title":"Íme a Kia legkisebb és legolcsóbb villanyautója, az EV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Seldon Lycurgus születésének hírét édesanyja, a Neuralink vezetője osztotta meg X-en, két héttel azután, hogy Ashley St. Clair konzervatív influenszer is hasonló hírt közölt.","shortLead":"A kis Seldon Lycurgus születésének hírét édesanyja, a Neuralink vezetője osztotta meg X-en, két héttel azután...","id":"20250301_Megszuletett-Elon-Musk-14-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"be8e94e6-7fd1-4a09-b8d1-3f66c84e47c6","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Megszuletett-Elon-Musk-14-gyereke","timestamp":"2025. március. 01. 15:06","title":"Megszületett Elon Musk 14. gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4c297-4ebd-4857-a241-8dd2062bd632","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Douglas Stuart nem szépítette meg, amit a nyolcvanas évek Glasgow-jában átélt. Első könyve, a Shuggie Bain mégis milliós példányban fogyott, és elnyerte a Booker-díjat. Második regénye, Az ifjú Mungo nemrég jelent meg magyarul – a New Yorkban élő szerzővel Zoomon beszélgettünk.","shortLead":"Douglas Stuart nem szépítette meg, amit a nyolcvanas évek Glasgow-jában átélt. Első könyve, a Shuggie Bain mégis...","id":"20250301_hvg-douglas-stuart-interju-feledes-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a4c297-4ebd-4857-a241-8dd2062bd632.jpg","index":0,"item":"e374f88f-0662-4be6-8d5f-6c2a902fa8b3","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-douglas-stuart-interju-feledes-ellen","timestamp":"2025. március. 01. 17:30","title":"„A thatcherizmus ugyanaz volt, mint a reaganizmus, csak rossz fogakkal” – interjú Douglas Stuarttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja...","id":"20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe.jpg","index":0,"item":"d63b9122-4ff3-4ea5-acc3-1b80951b4cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","timestamp":"2025. február. 28. 11:03","title":"A következő jégkorszakba is beleszólhat az emberi tevékenység, és ez nem biztos, hogy jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár együtt, és magasabb a szakítás kockázata. Ez kevésbé jellemző az azonos nemű párokra, az ő kapcsolatukat ritkábban viseli meg, ha valamelyik fél a másik nemhez is vonzódik. ","shortLead":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati...","id":"20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659.jpg","index":0,"item":"e1cc2da0-d002-4dc0-81fc-2b5c02eafb9e","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Az azonos nemű pároknak ezzel könnyebb megküzdeniük a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy tízéves kislányt csalt el, majd megkötözte és szexuálisan bántalmazta.","shortLead":"A férfi egy tízéves kislányt csalt el, majd megkötözte és szexuálisan bántalmazta.","id":"20250228_sarisap-kislany-pedofil-letartoztatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"62e6a403-6925-4691-9a86-bcf9696f925e","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_sarisap-kislany-pedofil-letartoztatas-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 13:56","title":"Ha ennél a kislánynál nincs mobil, már nem élne – letartóztatták a sárisápi rémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]