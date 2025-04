Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1103b3b-6bb5-4875-8cd1-450b0bde736d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a Rolls-Royce némi sportosságot csempész luxustól tocsogó elegáns limuzinjába, mely ezáltal a hátul pöffeszkedő uraságnak és a sofőrnek egyaránt kedvezni próbál. Teszten a méregdrágán akár még a csillagokat is lehozó új Ghost Black Badge.","shortLead":"Ilyen az, amikor a Rolls-Royce némi sportosságot csempész luxustól tocsogó elegáns limuzinjába, mely ezáltal a hátul...","id":"20250406_uj-rolls-royce-ghost-black-badge-teszt-velemeny-220-millio-forint-600-loero-v12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1103b3b-6bb5-4875-8cd1-450b0bde736d.jpg","index":0,"item":"e919ecc6-6740-47ba-9808-2fc7b33f7c0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_uj-rolls-royce-ghost-black-badge-teszt-velemeny-220-millio-forint-600-loero-v12","timestamp":"2025. április. 06. 13:00","title":"220 millió forintos sportöltöny: teszten a 600 lovas V12-es új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","shortLead":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","id":"20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8.jpg","index":0,"item":"ada0df9b-3aa1-4dec-b7dc-9a481c9b089d","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","timestamp":"2025. április. 05. 09:30","title":"Átalakítják a műveseállomások szervezeti felépítését, jön az NDK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy valójában ez Trump célja?","shortLead":"Lehet, hogy valójában ez Trump célja?","id":"20250406_vam-donald-trump-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7.jpg","index":0,"item":"3e408113-5ff6-4862-98fc-20e1f5cb0618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_vam-donald-trump-targyalas","timestamp":"2025. április. 06. 19:51","title":"Legalább ötven ország alkudozna Washingtonnal a büntetővámok csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. április. 05. 19:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán Viktor pedig lejáratta ugyan országát, de nyújthatott valamit szövetségesének. Lapszemle a világlapok cikkeiből. ","shortLead":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán...","id":"20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bb298675-b00b-4715-8e53-f2b8c42c468c","keywords":null,"link":"/360/20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","timestamp":"2025. április. 05. 11:17","title":"Netanjahu nem a természeti szépségek miatt tölt négy napot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra – jelentette be az agrárminiszter.","shortLead":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra...","id":"20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"694958bf-fdcd-4466-ab1e-196dfccdd2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 05. 17:13","title":"Újabb lépésekről döntöttek a száj- és körömfájás járvány miatt, a rendőrség segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f037e-915d-467c-9a25-7ce20c3e6047","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Ha csődöt mond az amerikai demokrácia, máshol keresne otthont, de Budapesttel még várna, a következő választásig mindenképp. A Mielőtt felkel a Nap Céline-je forgatni azért eljött hozzánk és mert itt van, Julie Delpy beugrott a Puskinba, hogy új rendezése, a Barbárok a szomszédban közönségével találkozzon. A fellépés előtt beszélgettünk iszlamofóbiáról és kiváltságokról, Godard-ról és Linklaterről, Jarmusch-ról és Kieslowskiról. ","shortLead":"Ha csődöt mond az amerikai demokrácia, máshol keresne otthont, de Budapesttel még várna, a következő választásig...","id":"20250406_Julie-Delpy-HVG-nek-exkluziv-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445f037e-915d-467c-9a25-7ce20c3e6047.jpg","index":0,"item":"ed1c0ffb-3747-4679-9809-9db839e06151","keywords":null,"link":"/360/20250406_Julie-Delpy-HVG-nek-exkluziv-interju","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Julie Delpy a HVG-nek: A ragadozók nem olyan embereket vesznek célba, mint én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb adófizetői százmilliárdokat kell erre fordítani. Ez is a Matolcsy-korszak hagyatéka.","shortLead":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb...","id":"20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e.jpg","index":0,"item":"3c3a7f0f-cf21-4fe1-b739-0603ca5d55c7","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","timestamp":"2025. április. 05. 10:30","title":"Súlyos százmilliárdokba fog még kerülni nekünk Matolcsy MNB-elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]