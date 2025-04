Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök szerint az emberek egy nap rá fognak jönni, hogy a vámok az USA számára „nagyon szép dolgok”.","shortLead":"Az elnök szerint az emberek egy nap rá fognak jönni, hogy a vámok az USA számára „nagyon szép dolgok”.","id":"20250407_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-azsiai-tozsdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"43839b59-55e1-4a50-a3e4-4e6204d1080f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-azsiai-tozsdek","timestamp":"2025. április. 07. 05:39","title":"Trump gyógyszernek nevezte a vámokat, zuhanással nyitottak az ázsiai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás várja az álláskeresőket elsősorban nemzetközi és hazai nagyvállalatoktól április 10-ig a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, valamint április 11-ig online a hvgallasborze.hu oldalon. Tanácsok a készüléshez az állásbörze szervezőinek 18 éves tapasztalatával.","shortLead":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás...","id":"20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"e49e56e2-c866-4d94-97ba-c48f2a9cb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Már csak néhány nap és rajtol: így készülj a HVG Állásbörzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","shortLead":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","id":"20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5.jpg","index":0,"item":"38d44133-67c2-48ea-8287-09af1c68c0af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","timestamp":"2025. április. 07. 07:21","title":"Nagyobb tempó mellett is filmet nézhetnek vagy olvashatnak a Mercedes sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz.","shortLead":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás...","id":"20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"54106bcf-47cc-4432-abcb-63816ea5bf53","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 08. 09:47","title":"Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","shortLead":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","id":"20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8.jpg","index":0,"item":"ee37acb3-cc71-4f99-a5b1-2e97d798836b","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:02","title":"A bíróság szerint nincs rá bizonyíték, hogy droglabor működött volna Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","shortLead":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","id":"20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"711aefc7-5e60-48d2-9df5-91025738bf2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 18:40","title":"Beleálltak a földbe a vezető nyugat-európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","shortLead":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","id":"20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"18838198-2dc6-4f45-a1cb-f600962c5f14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 07. 12:26","title":"Bezuhanást hozott a paneleknél az egymilliós lélektani határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]