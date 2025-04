Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedden este felmerült áramellátási hiba javítása jelenleg is tart.","shortLead":"A kedden este felmerült áramellátási hiba javítása jelenleg is tart.","id":"20250409_bkk-m2-metro-kozlekedes-aramellatas-hiba-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"688cc098-fc12-459d-8d88-d52d51eae00d","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_bkk-m2-metro-kozlekedes-aramellatas-hiba-potlobusz","timestamp":"2025. április. 09. 05:47","title":"BKK: Továbbra sem jár a kettes metró az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036102aa-95ad-4895-b8a0-7e0333e53bd2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök keddig adott haladékot Kínának, hogy vonják vissza a 34 százalékos viszontvámot.","shortLead":"Az amerikai elnök keddig adott haladékot Kínának, hogy vonják vissza a 34 százalékos viszontvámot.","id":"20250407_trump-kina-vamhaboru-viszontvam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036102aa-95ad-4895-b8a0-7e0333e53bd2.jpg","index":0,"item":"d468a7b4-e600-456b-84be-cd247713d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_trump-kina-vamhaboru-viszontvam","timestamp":"2025. április. 07. 17:55","title":"Trump újabb vámmal fenyegette meg Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dee97-90b2-4fa7-b3d1-fd51b8f16485","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész halálát rákos megbetegedés okozta, társai a közösségi médiában emlékeznek meg róla.","shortLead":"A zenész halálát rákos megbetegedés okozta, társai a közösségi médiában emlékeznek meg róla.","id":"20250407_70-eves-koraban-elhunyt-a-Blondie-dobosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e67dee97-90b2-4fa7-b3d1-fd51b8f16485.jpg","index":0,"item":"3e50f170-5804-422f-b9fc-c9e5479127e1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_70-eves-koraban-elhunyt-a-Blondie-dobosa","timestamp":"2025. április. 07. 19:24","title":"70 éves korában elhunyt a Blondie dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pedig David Pressman, ahogy a külügyminiszter állította. ","shortLead":"Nem pedig David Pressman, ahogy a külügyminiszter állította. ","id":"20250409_Feher-Haz-Szijjarto-vadak-reakcio-a-vamokat-indoklo-jelentest-kivalo-kozgazdaszok-irtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"29c903a8-d0e7-45b9-87b4-60d442d47103","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feher-Haz-Szijjarto-vadak-reakcio-a-vamokat-indoklo-jelentest-kivalo-kozgazdaszok-irtak","timestamp":"2025. április. 09. 07:27","title":"A Fehér Ház reagált Szijjártó vádjaira: a vámokat indokló jelentést kiváló közgazdászok írták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump-ellenes egységfront alakul? Az Európai Unió és Kína vezetői arról tárgyalnak egymással, mi legyen a reakció az Egyesült Államok vámháborújára.","shortLead":"Donald Trump-ellenes egységfront alakul? Az Európai Unió és Kína vezetői arról tárgyalnak egymással, mi legyen...","id":"20250408_Trump-vamhaboru-Ursula-von-der-Leyen-kinai-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"b4f5963c-070e-41cc-b7a1-4cbafc5b5589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Trump-vamhaboru-Ursula-von-der-Leyen-kinai-miniszterelnok","timestamp":"2025. április. 08. 12:37","title":"A Trumpnak adott válaszról egyeztetett Ursula von der Leyen és a kínai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész évben.","shortLead":"Ha még A kis hableányt is hozzácsapjuk, több szén-dioxidot bocsátottak ki, mint néhány nagyobb repülőtér egy egész...","id":"20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91e04b71-d2ff-479f-85a2-21bbe2106c8d.jpg","index":0,"item":"ef652808-80d5-4d1a-8cb8-37c2cea15532","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_hofeherke-disney-karbonlabnyom","timestamp":"2025. április. 08. 16:38","title":"A Disney Hófehérkéjének nagyobb volt a karbonlábnyoma, mint a legutóbbi Halálos iramban-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4576a106-adcb-4458-a867-dcafa5ff82ce","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A jéghegy mellett ő volt a Titanic másik főgonosza, de már korábban is sokat tett az örökkévalóságért: szerepelt a Twin Peaksben, az Orlandóban, és felbukkant a Vissza a jövőbe háttérarcai közt. Nemrég Marlon Brando bőrébe bújt, és a hasonlóság megdöbbentő. A Zoolanderben Billy Zane-t alakította, és a hasonlóság ugyancsak megdöbbentő volt. Billy Zane-nel beszélgettünk a hős szerepről, a James Cameronban élő kamionosról és arról, hogy mit kiabálnak utána az utcán.","shortLead":"A jéghegy mellett ő volt a Titanic másik főgonosza, de már korábban is sokat tett az örökkévalóságért: szerepelt a Twin...","id":"20250407_Billy-Zane-exkluziv-interju-Titanic-Orlando-Zoolander","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4576a106-adcb-4458-a867-dcafa5ff82ce.jpg","index":0,"item":"92cabd6b-f90e-43b1-860e-ceb8dc687add","keywords":null,"link":"/360/20250407_Billy-Zane-exkluziv-interju-Titanic-Orlando-Zoolander","timestamp":"2025. április. 07. 17:32","title":"Billy Zane a HVG-nek: Ha az ember a Titanicot forgatja, akkor bizony vizes lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]