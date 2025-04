Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felborult egy gépkocsi. ","shortLead":"Felborult egy gépkocsi. ","id":"20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b.jpg","index":0,"item":"24901b86-13c6-4110-9cde-dda4bafaf167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","timestamp":"2025. április. 09. 08:37","title":"Nyolc kilométeres a sor az M0-son Dunaharasztinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindenhol esnek az indexek az egy Kína kivételével.","shortLead":"Mindenhol esnek az indexek az egy Kína kivételével.","id":"20250409_tozsdei-eses-a-vilagban-azsia-europa-trump-vamhaboruja-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"798c4779-22d7-4b93-b553-ee1d8a82b1f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_tozsdei-eses-a-vilagban-azsia-europa-trump-vamhaboruja-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 10:36","title":"Szédelegnek a tőzsdék a trumpi vámháború élesedésekor, csak a 104 százalékos büntetővámmal sújtott Kína van pluszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","shortLead":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","id":"20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"cd1e73a4-7416-44c5-af86-f9f7db8122d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 12:20","title":"Goldman Sachs: már 45 százalék az esélye, hogy recesszióba kerül az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi hajtóműtesztjéről.","shortLead":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi...","id":"20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"dee8ee4e-65e3-4d08-96ce-e00be7400f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","timestamp":"2025. április. 07. 17:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX a Starship következő tesztrepülésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe4aefc-d155-4a46-9c29-1f2ec9330fb6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön érdekesség, hogy a Mercedes és a BYD közösen hozta létre a Denza márkát. ","shortLead":"Külön érdekesség, hogy a Mercedes és a BYD közösen hozta létre a Denza márkát. ","id":"20250408_Europaba-jon-a-BYD-csucsmodellje-celkeresztben-az-Audi-BMW-Mercedes-trio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe4aefc-d155-4a46-9c29-1f2ec9330fb6.jpg","index":0,"item":"4578d6bf-2a42-48fe-b355-6054268b7f89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Europaba-jon-a-BYD-csucsmodellje-celkeresztben-az-Audi-BMW-Mercedes-trio","timestamp":"2025. április. 08. 14:57","title":"Európába jön a BYD csúcsmodellje, célkeresztben az Audi–BMW–Mercedes-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","shortLead":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","id":"20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"5291e385-f447-45f3-b61b-ae11d8b8126f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 11:37","title":"Ismét padlóra küldte a magyar tőzsdét a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4f4cd4-35e3-4c36-9fcc-31b21a1e2f12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikóban már biztosan nem tartják meg a rendezvényt, ami kevesebb mint két hónap múlva kezdődne. ","shortLead":"Mexikóban már biztosan nem tartják meg a rendezvényt, ami kevesebb mint két hónap múlva kezdődne. ","id":"20250407_fyre-fesztival-mexikoi-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4f4cd4-35e3-4c36-9fcc-31b21a1e2f12.jpg","index":0,"item":"a597f3db-64c6-45cf-acf6-1df2df6870d4","keywords":null,"link":"/elet/20250407_fyre-fesztival-mexikoi-kormany","timestamp":"2025. április. 07. 17:41","title":"A botrányos Fyre Fesztivál szervezői szerint a mexikói kormány átverte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]