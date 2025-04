Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk, hogy az elmúlt napok veszteségei eltűnjenek.","shortLead":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk...","id":"20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"af7a4b01-1322-4b57-b655-ac13ac8cd8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"A borzalmas hétfő után sokkal jobban indult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és dohány, de főleg gépek és elektronikai eszközök, alkatrészek, mezőgazdasági alapanyagok.","shortLead":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és...","id":"20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be.jpg","index":0,"item":"2310b0a9-b08c-4d13-88af-c0f23b990233","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","timestamp":"2025. április. 09. 16:35","title":"Mit adtak (el) nekünk az amerikaiak? A marhaspermán, a bourbonön és a mandulán túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak...","id":"20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4.jpg","index":0,"item":"2a9714c1-b58d-4838-9635-0e286ebec293","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","timestamp":"2025. április. 08. 08:03","title":"Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó amerikai államok és érdekkörök érezhetik meg leginkább az EU válaszát.","shortLead":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó...","id":"20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75.jpg","index":0,"item":"15ccf26f-6d6e-4687-b830-45376805baeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","timestamp":"2025. április. 09. 12:19","title":"Megvan, hogyan vágna vissza az EU a vámháborúban: Trump legfőbb szavazói kerültek a célkeresztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e1982-13b1-42cd-9d46-b8759abf7f6c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megállapodás már csak a két párt küldötteinek, illetve tagságának jóváhagyására vár.","shortLead":"A megállapodás már csak a két párt küldötteinek, illetve tagságának jóváhagyására vár.","id":"20250409_nemetorszag-kormanykoalicio-cdu-sdu-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d4e1982-13b1-42cd-9d46-b8759abf7f6c.jpg","index":0,"item":"a537083d-8c98-4c5b-986c-0dbadcf1b86c","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_nemetorszag-kormanykoalicio-cdu-sdu-megallapodas","timestamp":"2025. április. 09. 13:45","title":"Megvan a megegyezés a német kereszténydemokraták és szociáldemokraták között a kormányalakításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","shortLead":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. 