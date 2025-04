Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Változtatott a stratégiáján az OpenAI: míg korábban a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman arról beszélt, hogy nem lesz önálló termék az o3 nyelvi modellből, most egy másik mellett ezt is közreadta a cég.","shortLead":"Változtatott a stratégiáján az OpenAI: míg korábban a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman arról beszélt, hogy nem lesz...","id":"20250417_openai-chatgpt-o3-o4-mini-nyelvi-modellek-mestetresges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"e8901cbc-7443-461a-abe7-6f9a27231479","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_openai-chatgpt-o3-o4-mini-nyelvi-modellek-mestetresges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 17. 15:03","title":"Kiadott két új nyelvi modellt az OpenAI, könnyen megértik a képeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt, újra előtérbe került a kérdés: ki lehet majd a potenciális vásárló? Bár a vállalatnak ehhez lenne is anyagi forrása, szinte bizonyosan kijelenthető, nem fog belevágni egy ilyen üzletbe.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt...","id":"20250418_apple-tiktok-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf.jpg","index":0,"item":"1c44131b-1769-41e2-bc01-0d1b182ae9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_apple-tiktok-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 18. 10:03","title":"Miért nem érdekli az Apple-t a TikTok, ha pénze bőven lenne rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes ragadozóitól.","shortLead":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes...","id":"20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0.jpg","index":0,"item":"cea55469-c592-4c20-bbfd-566cc93bba3a","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","timestamp":"2025. április. 18. 16:15","title":"Kitalálták az embereket és a cápákat is védő cápariasztó módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek az okosnak mondott autókat. 