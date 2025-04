Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","shortLead":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","id":"20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a.jpg","index":0,"item":"3ad1ee5b-f818-47cd-a2f6-f685343f9701","keywords":null,"link":"/sport/20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 23:06","title":"BL: Kettős vereséggel búcsúzott a címvédő Real Madrid, hatalmasat küzdött a Bayern München, de ez is kevésnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Közút szerint többszörös hazugság azt írni, hogy nem volt még olyan alapos útfelújítás, mint a Lázár János kastélyához vezető úton. Az egyébként sem a batidai kastélyhoz visz, mert még le kell kanyarodni róla – tették hozzá.","shortLead":"A Magyar Közút szerint többszörös hazugság azt írni, hogy nem volt még olyan alapos útfelújítás, mint a Lázár János...","id":"20250416_Magyar-Kozut-Lazar-kastelya-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff.jpg","index":0,"item":"85e7d76c-685e-460b-bc36-1cdcf0018690","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Magyar-Kozut-Lazar-kastelya-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 16. 08:57","title":"Magyar Közút: a térfogatváltozó altalaj miatt volt annyira drága a Lázár kastélya felé vezető út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány szabályozásához. Akkor viszont csak véleményezett, ráadásul nem is negatívan.","shortLead":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány...","id":"20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a.jpg","index":0,"item":"b8af4de1-8aa2-4dcc-ab00-4c026c4e2202","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 13:30","title":"Válaszolt az EKB a HVG-nek: csak tippelni tudnak, miért őket vádolja Kósa Lajos az MNB-alapítványok vizsgálatának akadályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért. Az Erzsébet hídon kezdték a tüntetést, majd a Karmelitához vonultak, ahol Pankotai Lili, Rainer-Micsinyei Nóra és Iványi Gábor is felszólalt. Ezután papírrepülőkkel támadták Orbán Viktor munkahelyét.","shortLead":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért...","id":"20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75.jpg","index":0,"item":"20e6a5d0-3290-477d-987d-ad274c68d649","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 16:52","title":"„Egyszer le fogják csukni Hadházyt, de ne most” – a Várba vonultak a tüntetők az Erzsébet hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abb1ca8-f63e-494b-b043-053642ad932c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A sportolók azért fordultak bírósághoz, mert nem kaptak jutalmat a 2022-es Világjátékokon nyújtott teljesítményükért.","shortLead":"A sportolók azért fordultak bírósághoz, mert nem kaptak jutalmat a 2022-es Világjátékokon nyújtott teljesítményükért.","id":"20250417_vilagjatekok-sportoloi-jutalom-jakabos-zsuzsanna-uszok-per-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abb1ca8-f63e-494b-b043-053642ad932c.jpg","index":0,"item":"b6785026-7410-45db-aeb6-f57156a623b1","keywords":null,"link":"/sport/20250417_vilagjatekok-sportoloi-jutalom-jakabos-zsuzsanna-uszok-per-allam","timestamp":"2025. április. 17. 08:59","title":"Pert nyert az állammal szemben Jakabos Zsuzsanna és hét másik úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729d1832-b899-42e6-8961-ef3993d9a44f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hárosi Duna-hídon három autó ment össze, az M1-esen egy kamion és egy személyautó ütközött.","shortLead":"A Hárosi Duna-hídon három autó ment össze, az M1-esen egy kamion és egy személyautó ütközött.","id":"20250416_Hat-kilometeres-sor-Biatorbagynal-az-M0-is-is-elesett-ott-tiz-kilometeres-a-dugo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/729d1832-b899-42e6-8961-ef3993d9a44f.jpg","index":0,"item":"0a4232cb-f316-4c8d-af03-e6b06472fb11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Hat-kilometeres-sor-Biatorbagynal-az-M0-is-is-elesett-ott-tiz-kilometeres-a-dugo","timestamp":"2025. április. 16. 09:27","title":"Hat kilométeres a sor Biatorbágynál az M1-esen, az M0-s is elesett, ott tíz kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","shortLead":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","id":"20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"02c5b870-7b6f-449f-ab51-2de4859e719e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"Volt olyan vasútvonal, ahol a vonatok 45 százaléka késett márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem engedhet politikai arcvesztés nélkül. A legnagyobb veszély a világgazdaságra és a globalizációra leselkedik, miközben a kínai ipar még csak most lendül csúcsformába.","shortLead":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem...","id":"20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41.jpg","index":0,"item":"2b8f1631-8f4b-45bd-bd44-e1533dc5f830","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 15. 14:12","title":"Kína aligha fogja megcsókolni Trump seggét, viszont ráverhet egy hatalmasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]