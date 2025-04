Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90456d18-c186-4aab-b008-e3f5b7010086","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német lap úgy tudja, hogy Poulsennek, Kramplnak és Haidarának sem ajánl új szerződést a klub.","shortLead":"A német lap úgy tudja, hogy Poulsennek, Kramplnak és Haidarának sem ajánl új szerződést a klub.","id":"20250409_gulacsi-peter-rb-leipzig-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90456d18-c186-4aab-b008-e3f5b7010086.jpg","index":0,"item":"146edf7c-9fe0-4a34-85bc-2cf8e9b5d08d","keywords":null,"link":"/sport/20250409_gulacsi-peter-rb-leipzig-szerzodes","timestamp":"2025. április. 09. 14:31","title":"A Bild szerint nem hosszabbít Gulácsival a Leipzig, akár már a nyáron távozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az ezzel párhuzamosan indult online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme egy kis ízelítő az első nap programjából. ","shortLead":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás...","id":"20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56.jpg","index":0,"item":"e28f0d11-b55f-448c-af93-d3bb8fd7b68a","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","timestamp":"2025. április. 09. 10:00","title":"Elindult a HVG Állásbörze, már várnak a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","shortLead":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","id":"20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1.jpg","index":0,"item":"5b6730d1-0195-4940-a79f-d5da3734034e","keywords":null,"link":"/elet/20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","timestamp":"2025. április. 10. 11:01","title":"Meglátogatta Ferenc pápát a brit királyi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Harmadik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250409_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"347bb36f-3484-42ca-9f25-4da9153c7ff2","keywords":null,"link":"/elet/20250409_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-3","timestamp":"2025. április. 09. 10:26","title":"Gondolkozz velünk: áramszünet – Szexi a matek 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz tiltakozók olyan transzparensekkel vonultak ki, amire azt írták, hogy Lengyelország történelemhamisító és a terrorizmus szponzora.","shortLead":"Az orosz tiltakozók olyan transzparensekkel vonultak ki, amire azt írták, hogy Lengyelország történelemhamisító és...","id":"20250410_orosz-tuntetok-szmolenszk-katasztrofa-lengyel-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e.jpg","index":0,"item":"f89cf402-485e-4ff5-af31-b973918ffa15","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_orosz-tuntetok-szmolenszk-katasztrofa-lengyel-megemlekezes","timestamp":"2025. április. 10. 15:12","title":"Orosz tüntetők zavarták meg a szmolenszki katasztrófa évfordulóján tartott lengyel megemlékezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami szárnyakat adott az árfolyamnak.","shortLead":"Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami...","id":"20250410_trump-vamhaboru-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"0fc570fe-85e5-4485-a7e8-49c0ed6bdc85","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_trump-vamhaboru-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 10. 12:00","title":"Gyanús, hogy Trump a vámjojózás közben bennfentes kereskedés bűnrészese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]