Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely az ő munkáján és mindennapjain át mutatja be, milyen az élet Gázában.","shortLead":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely...","id":"20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c.jpg","index":0,"item":"9454dd36-e91d-4555-a79d-27771a0610ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","timestamp":"2025. április. 19. 13:47","title":"A családjával együtt megölték a fiatal gázai fotóst, aki másfél évig dokumentálta a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddd3198-1bfa-45a9-ba5e-fadb3f9eef3a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bálint Lehel jelenleg az Ortopédiai Szakmai Tagozat tagja, de lehet, hogy már nem sokáig.","shortLead":"Bálint Lehel jelenleg az Ortopédiai Szakmai Tagozat tagja, de lehet, hogy már nem sokáig.","id":"20250419_maganrendeles-reklam-tulsulyos-betegek-protokoll-balint-lehel-kulja-andras-takacs-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ddd3198-1bfa-45a9-ba5e-fadb3f9eef3a.jpg","index":0,"item":"2ed316db-a737-403d-b5bb-453a6c94deae","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_maganrendeles-reklam-tulsulyos-betegek-protokoll-balint-lehel-kulja-andras-takacs-peter","timestamp":"2025. április. 19. 18:46","title":"Saját magánrendelését ajánlotta a túlsúlyos betegekre vonatkozó protokollt kidolgozó orvos, üzent neki az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Közzétették a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációk szövegét, melyet ismét Ferenc pápa írt meg.","shortLead":"Közzétették a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációk szövegét, melyet ismét Ferenc pápa írt meg.","id":"20250418_Ferenc-papa-az-emberek-fejvesztve-menekulnek-a-felelosseg-elol-igy-vilagunkban-az-egoizmusnak-nagyobb-a-sulya-mint-a-keresztnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"f861c9aa-2404-47b5-9e57-83a413f8c7c9","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Ferenc-papa-az-emberek-fejvesztve-menekulnek-a-felelosseg-elol-igy-vilagunkban-az-egoizmusnak-nagyobb-a-sulya-mint-a-keresztnek","timestamp":"2025. április. 18. 17:03","title":"Ferenc pápa: az emberek fejvesztve menekülnek a felelősség elől, így világunkban az egoizmusnak nagyobb a súlya, mint a keresztnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ed4c09-a5f1-485f-9b49-e2c56fcc919b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyezettséget valószínűleg egy 30 éve bezárt szövőgyár okozta.","shortLead":"A szennyezettséget valószínűleg egy 30 éve bezárt szövőgyár okozta.","id":"20250418_Mergezo-anyagok-budapesti-ovoda-15-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ed4c09-a5f1-485f-9b49-e2c56fcc919b.jpg","index":0,"item":"ea27e8e2-c7f0-4dff-933b-d82a72fefc30","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Mergezo-anyagok-budapesti-ovoda-15-kerulet","timestamp":"2025. április. 18. 21:14","title":"Idegrendszer- és agykárosító anyagot mutattak ki egy rákospalotai óvoda levegőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás bolygó kialakuljon.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás...","id":"20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791.jpg","index":0,"item":"36b775ce-da16-48c2-b551-272f786605d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","timestamp":"2025. április. 19. 10:03","title":"Megvizsgáltak öt gázóriás bolygót, és az eredmény felborít mindent, amit a bolygóképződésről tudott a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""}]