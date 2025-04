Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","shortLead":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","id":"20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f.jpg","index":0,"item":"c696dfff-a773-4e40-9011-cb9e972600ae","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","timestamp":"2025. április. 21. 15:45","title":"A tűrhetetlen körülmények ellen rossz válasz a politikai engedelmesség, Frédéric Gros filozófus engedetlenségre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő már vasárnap nagyon gyengének érezte magát, abban sem volt biztos, hogy a pápamobilban ülve végig tud haladni a hívek előtt.","shortLead":"Az egyházfő már vasárnap nagyon gyengének érezte magát, abban sem volt biztos, hogy a pápamobilban ülve végig tud...","id":"20250422_ferenc-papa-utolso-orak-massimiliano-strappetti-apolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52.jpg","index":0,"item":"9f761281-7db4-48f2-b6d6-33802f0d4c1c","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-utolso-orak-massimiliano-strappetti-apolo","timestamp":"2025. április. 22. 14:46","title":"Ápolója elmondta, hogyan teltek Ferenc pápa utolsó órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","shortLead":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","id":"20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"675e9137-b9b5-4430-9f4a-04cd7a684c17","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","shortLead":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","id":"20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d.jpg","index":0,"item":"13e871fd-e628-4d68-add8-bdcc08214af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","timestamp":"2025. április. 22. 07:16","title":"Csak minden 700. autó ténylegesen kínai márka Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy nyertes a 4iG lehet.","shortLead":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy...","id":"20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd.jpg","index":0,"item":"1ff05f92-40f4-4e27-a12e-866fda253dd4","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","timestamp":"2025. április. 22. 10:35","title":"Telex: A hadiiparban is nagy magánosítási műveletre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül felkapta a táskáját, majd távozott az étteremből.","shortLead":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül...","id":"20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7.jpg","index":0,"item":"48e44a32-e9b7-4081-b635-952023b12349","keywords":null,"link":"/elet/20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","timestamp":"2025. április. 22. 10:07","title":"A titkosszolgálat orra előtt lopta el valaki az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az N7 Zrt. vezérigazgatójának lecserélése a húsvét előtti napra datálódik, húsvét hétfőn jelentette be szűk szavú közleményben a minisztérium.","shortLead":"Az N7 Zrt. vezérigazgatójának lecserélése a húsvét előtti napra datálódik, húsvét hétfőn jelentette be szűk szavú...","id":"20250421_Nagy-Marton-husvet-elott-fejet-cserelt-a-hadiipari-beszerzeseknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"496b0df6-a39b-4dbb-8dcd-3e6f6ea51949","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Nagy-Marton-husvet-elott-fejet-cserelt-a-hadiipari-beszerzeseknel","timestamp":"2025. április. 21. 16:18","title":"Nagy Márton húsvét előtt fejet cserélt a hadiipari beszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","shortLead":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","id":"20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"994a2126-78e0-4ab1-90f7-050da55acc9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","timestamp":"2025. április. 21. 18:22","title":"Bayer Zsolt reagált Ferenc pápa halálára, akit anno „demens vénembernek, gazembernek” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]