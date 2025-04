Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8718ea89-d26f-4d0b-bef7-b3a49e009af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leleszi Tibor egy saroknyira lakik a hivataltól, a szolgálati autóhoz sofőrt is kapott.","shortLead":"Leleszi Tibor egy saroknyira lakik a hivataltól, a szolgálati autóhoz sofőrt is kapott.","id":"20250408_25-millios-terepjarot-vasaroltatott-maganak-az-onkormanyzat-penzen-a-kisvardai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8718ea89-d26f-4d0b-bef7-b3a49e009af3.jpg","index":0,"item":"039b1a25-1cd1-4ca3-85e8-0e82794d7943","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_25-millios-terepjarot-vasaroltatott-maganak-az-onkormanyzat-penzen-a-kisvardai-polgarmester","timestamp":"2025. április. 08. 08:33","title":"25 milliós terepjárót vásároltatott magának az önkormányzat pénzén a kisvárdai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","shortLead":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","id":"20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc.jpg","index":0,"item":"a2b36358-96e0-4cac-9277-b9f7d335d671","keywords":null,"link":"/360/20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","timestamp":"2025. április. 08. 10:08","title":"A vendéglátásban próbálkozik Vogel Evelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3802d28-c474-41f9-874c-55fc87b84ea2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kiadós szentségelés 10 ezer rubelbe kerülhet Oroszországban.","shortLead":"Egy kiadós szentségelés 10 ezer rubelbe kerülhet Oroszországban.","id":"20250407_karomkodas-buntetes-oroszorszag-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3802d28-c474-41f9-874c-55fc87b84ea2.jpg","index":0,"item":"9de8f31c-232e-4e9b-b0a8-c601b3c23d66","keywords":null,"link":"/elet/20250407_karomkodas-buntetes-oroszorszag-emeles","timestamp":"2025. április. 07. 14:16","title":"Durván megemelik a káromkodásért kiszabott büntetéseket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt értelme, „nem is volt igazából kitalálva, és amikor kitört ez az egész botrány, akkor minket még benne is hagytak kicsit abban az egész dologban”.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt...","id":"20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71.jpg","index":0,"item":"640a6385-42e7-4093-a567-0721abfe1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 07:29","title":"Gundel Takács megszólalt a kegyelmi botrányról: „Pont akkor nem kértek tanácsot, amikor kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31636638-09c4-4311-960c-f28859ddd37b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Aetherflux olyan erőművet tervezett, ami lézerrel sugározna energiát a Földre. A cég szerkezetét a SpaceX segítheti alacsony Föld körüli pályára állítani.","shortLead":"Az amerikai Aetherflux olyan erőművet tervezett, ami lézerrel sugározna energiát a Földre. A cég szerkezetét a SpaceX...","id":"20250408_elektromos-aram-naperomu-vilagur-foldkoruli-palya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31636638-09c4-4311-960c-f28859ddd37b.jpg","index":0,"item":"6d02591a-b05a-4d57-9670-5209ef43349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_elektromos-aram-naperomu-vilagur-foldkoruli-palya","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"Az űrből sugározna áramot a Földre egy új startup, 2026-ban indulhat útnak az első erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik – figyelmeztet szerkesztőségi állásfoglalásában az amerikai lap.","shortLead":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik –...","id":"20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4.jpg","index":0,"item":"19f2a0b4-e1f4-4bb6-9a9e-3458af5f9683","keywords":null,"link":"/360/20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. április. 08. 19:49","title":"Washington Post: A vámok miatt lefagy az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","shortLead":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","id":"20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3.jpg","index":0,"item":"f02e4d19-2c94-47f7-aa7c-653a07ed155e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","timestamp":"2025. április. 08. 11:31","title":"Jöhet a Tesla teljes önvezetése Európába, Amszterdamot járják a tesztautók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]