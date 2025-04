Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös egyre több fontos eseményen jelenik meg a brit királyi családot képviselve. ","shortLead":"A trónörökös egyre több fontos eseményen jelenik meg a brit királyi családot képviselve. ","id":"20250422_III-Karoly-kiraly-helyett-Vilmos-herceg-megy-el-Ferenc-papa-temetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"5cdd74cc-fa11-4b4a-8ac5-06f90203e0f9","keywords":null,"link":"/elet/20250422_III-Karoly-kiraly-helyett-Vilmos-herceg-megy-el-Ferenc-papa-temetesere","timestamp":"2025. április. 22. 18:46","title":"III. Károly király helyett Vilmos herceg megy el Ferenc pápa temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505b3d2e-6492-4249-8bfe-fa586f23a53a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a McDonald’s magyarországi árbevétele, jelentősen nőtt Scheer Sándorék nyeresége is.","shortLead":"Rekordot döntött a McDonald’s magyarországi árbevétele, jelentősen nőtt Scheer Sándorék nyeresége is.","id":"20250422_mcdonalds-magyarorszag-bet-eredmeny-bevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505b3d2e-6492-4249-8bfe-fa586f23a53a.jpg","index":0,"item":"9108b4db-efe7-44d3-bfd6-ee192b055119","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_mcdonalds-magyarorszag-bet-eredmeny-bevetel","timestamp":"2025. április. 22. 17:38","title":"Több mint 100 milliárd forintot hagytunk tavaly a magyarországi McDonald's éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896e0b4-77c7-405d-9002-ba8248b59bd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL-es munkái és a zenei karrierje miatt ugyanakkor egyelőre azt mondja, „várhat még a bizonyos másik élet kiépítése”.","shortLead":"Az RTL-es munkái és a zenei karrierje miatt ugyanakkor egyelőre azt mondja, „várhat még a bizonyos másik élet...","id":"20250424_Majka-nem-tett-le-arrol-hogy-kikoltozzon-Amerikaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3896e0b4-77c7-405d-9002-ba8248b59bd6.jpg","index":0,"item":"91c3684d-f2ec-403f-a0e2-1c83e437d9c4","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Majka-nem-tett-le-arrol-hogy-kikoltozzon-Amerikaba","timestamp":"2025. április. 24. 08:21","title":"Majka nem tett le arról, hogy kiköltözzön Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő már vasárnap nagyon gyengének érezte magát, abban sem volt biztos, hogy a pápamobilban ülve végig tud haladni a hívek előtt.","shortLead":"Az egyházfő már vasárnap nagyon gyengének érezte magát, abban sem volt biztos, hogy a pápamobilban ülve végig tud...","id":"20250422_ferenc-papa-utolso-orak-massimiliano-strappetti-apolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52.jpg","index":0,"item":"9f761281-7db4-48f2-b6d6-33802f0d4c1c","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-utolso-orak-massimiliano-strappetti-apolo","timestamp":"2025. április. 22. 14:46","title":"Ápolója elmondta, hogyan teltek Ferenc pápa utolsó órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c1bc46-c4b5-4be1-bcd3-03125fa76442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg először tesztelte egy hadgyakorlat során a K1000-es drónokat, amelyek a napelemeik segítségével akár 1600 km-t is képesek megtenni.","shortLead":"Az amerikai hadsereg először tesztelte egy hadgyakorlat során a K1000-es drónokat, amelyek a napelemeik segítségével...","id":"20250422_amerikai-hadsereg-dron-felderites-k1000","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c1bc46-c4b5-4be1-bcd3-03125fa76442.jpg","index":0,"item":"0736e098-630a-4bb9-b0aa-bcd5b65a6461","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_amerikai-hadsereg-dron-felderites-k1000","timestamp":"2025. április. 22. 18:03","title":"1600 km-t repül, 7000 méter magasból lát és hall az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","shortLead":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","id":"20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599.jpg","index":0,"item":"b1fd6afb-b612-4f8e-bfcc-ea1ea39cc453","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","timestamp":"2025. április. 24. 10:49","title":"Látványos elektromos szedánnal rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével találkozik.","shortLead":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG...","id":"20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"bf0ca0b7-4fa0-4ba5-9754-9d715764b85b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. április. 23. 17:50","title":"Budapestre jön, a 4iG-hoz látogat Donald Trump Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]