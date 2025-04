Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le megrendelést a kormány, mint az előző ciklusban a nemzetközi fegyverkereskedelmi mutatók alapján. Lenne még mit venni, de a pénz a korábbi szerződések teljesítésére megy. Arra azért jut energia, hogy a védelmi iparban kulcsszerepbe emelt N7 Holdingnál privatizációs előkészületekbe kezdjenek.","shortLead":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le...","id":"20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"70b5a5a1-2936-49fb-a3ec-2c5ca787fcc9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","timestamp":"2025. április. 25. 06:30","title":"Három éve alig halad a magyar haderőfejlesztés, mert a korábbi szerződések minden pénzt elvisznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2277e68-61de-472e-ad1d-5bef4aae4e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre lehet számítani a hétvége elején. ","shortLead":"Jelentős mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre lehet számítani a hétvége elején. ","id":"20250425_esernyo-zivatar-eso-riasztas-hungaromet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2277e68-61de-472e-ad1d-5bef4aae4e3f.jpg","index":0,"item":"ea1a116b-2425-4cb7-9990-70134fb33d75","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_esernyo-zivatar-eso-riasztas-hungaromet-elorejelzes","timestamp":"2025. április. 25. 17:01","title":"Kiadták a riasztást: viharos szél és jégeső jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja Hadházy Ákos. ","shortLead":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja...","id":"20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f.jpg","index":0,"item":"f85bb97b-3a84-48f0-818e-425646ff2d90","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","timestamp":"2025. április. 25. 18:20","title":"Hadházy szerint a rendőrség hamis bizonyítékokra támaszkodva tiltotta be az Erzsébet hídra tervezett tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373c84b-e56d-444a-aaab-44b9cf6cff27","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A vámháborús idők bizonytalanságait az abszolút hozamú befektetési alapok segíthetnek átvészelni, az állampapír és az arany is jó döntés lehet. Aki kockáztatna, annak a régióban érdemes nézelődnie.","shortLead":"A vámháborús idők bizonytalanságait az abszolút hozamú befektetési alapok segíthetnek átvészelni, az állampapír és...","id":"20250425_hvg-befektetes-vamhaboru-reszvenypiac-arany-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b373c84b-e56d-444a-aaab-44b9cf6cff27.jpg","index":0,"item":"ab7cfea9-4634-4234-8d73-868edd864da9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-befektetes-vamhaboru-reszvenypiac-arany-deviza-allampapir","timestamp":"2025. április. 25. 15:35","title":"Mibe fektessem a pénzem, hogy megússzam Trump vámháborúját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6bb9da-dd9e-4f81-8be3-5ff62f4e2479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Putyin állítása igaz, az gyengítheti az ukránok tárgyalási pozícióit.","shortLead":"Ha Putyin állítása igaz, az gyengítheti az ukránok tárgyalási pozícióit.","id":"20250426_Putyin-bejelentette-az-orosz-csapatok-visszafoglaltak-a-Kurszk-regiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c6bb9da-dd9e-4f81-8be3-5ff62f4e2479.jpg","index":0,"item":"63ca800b-7fe1-475c-9c0e-2551800b235d","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Putyin-bejelentette-az-orosz-csapatok-visszafoglaltak-a-Kurszk-regiot","timestamp":"2025. április. 26. 14:34","title":"Vlagyimir Putyin bejelentette: az orosz csapatok visszafoglalták az ukránoktól a kurszki régiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban egyáltalán nem szenved.","shortLead":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban...","id":"20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de.jpg","index":0,"item":"5a518477-cc10-4031-96a6-96de37996b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 06:41","title":"Itt a legújabb 700 lóerős Mercedes sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d124a1bd-ae7b-4d32-bc6a-c7a9b8b977c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindhárman ott lesznek a szertartáson. ","shortLead":"Mindhárman ott lesznek a szertartáson. ","id":"20250424_Orban-Viktor-Semjen-Zsolttal-es-Sulyok-Tamassal-megy-a-papa-temetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d124a1bd-ae7b-4d32-bc6a-c7a9b8b977c6.jpg","index":0,"item":"eea85970-75a0-4cc5-a6b6-cb86f0db23cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Orban-Viktor-Semjen-Zsolttal-es-Sulyok-Tamassal-megy-a-papa-temetesere","timestamp":"2025. április. 24. 19:37","title":"Orbán Viktor Semjén Zsolttal és Sulyok Tamással megy a pápa temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]