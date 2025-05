Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0b35cfe-2c88-4ea9-bbd3-d255e747c5c8","c_author":"Bokros Dorottya - Csányi Nikolett - Imre Réka","category":"itthon","description":"A helyiek attól tartanak, újabb száj- és körömfájásos, leölt állattetemeket is a településre visznek majd. Videóriportunk Peresztegről.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, újabb száj- és körömfájásos, leölt állattetemeket is a településre visznek majd...","id":"20250430_Mas-doge-nem-fog-idekerulni-agrarforumot-tartott-Peresztegen-Nagy-Istvan-ragados-szaj-es-koromfajas-dogkut-felhaborodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b35cfe-2c88-4ea9-bbd3-d255e747c5c8.jpg","index":0,"item":"1a1fe20d-aacc-4fc3-8660-972394bd8ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Mas-doge-nem-fog-idekerulni-agrarforumot-tartott-Peresztegen-Nagy-Istvan-ragados-szaj-es-koromfajas-dogkut-felhaborodas-video","timestamp":"2025. április. 30. 18:47","title":"„Már nagyon büdös van, az tény és való” - a peresztegi dögtemető-fórumon megjelent Nagy István is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb580a81-99b6-4b72-afde-e054257cf458","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Leterelik a forgalmat. A kamion veszélyes anyagot szállított. ","shortLead":"Leterelik a forgalmat. A kamion veszélyes anyagot szállított. ","id":"20250501_Felborult-egy-kamion-az-M3-ason-lezartak-a-sztradat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb580a81-99b6-4b72-afde-e054257cf458.jpg","index":0,"item":"0c2927b9-d5de-4a10-86bd-2238c9e3f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_Felborult-egy-kamion-az-M3-ason-lezartak-a-sztradat","timestamp":"2025. május. 01. 16:03","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták a sztrádát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drasztikusan csökkent a hivatalos androidos alkalmazásbolt kínálata, de ezzel valójában mindenki jól járhatott.","shortLead":"Drasztikusan csökkent a hivatalos androidos alkalmazásbolt kínálata, de ezzel valójában mindenki jól járhatott.","id":"20250430_google-play-aruhaz-alkalmazasok-szama-csokkenes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"133200ef-cfd4-4721-9400-1abab9add74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-play-aruhaz-alkalmazasok-szama-csokkenes-android","timestamp":"2025. április. 30. 18:03","title":"Eltűnt az androidos appok 47%-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b2a48-9fa0-46f9-ba90-e79fa2d634fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok több esetnél is vizsgálják még a körülményeket. ","shortLead":"A hatóságok több esetnél is vizsgálják még a körülményeket. ","id":"20250430_Halalos-aldozatai-is-voltak-az-iberiai-aramszunetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360b2a48-9fa0-46f9-ba90-e79fa2d634fd.jpg","index":0,"item":"0af6da41-c5f9-41c3-a663-f91b3c50f2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_Halalos-aldozatai-is-voltak-az-iberiai-aramszunetnek","timestamp":"2025. április. 30. 20:40","title":"Halálos áldozatai is voltak a hatalmas áramszünetnek az Ibériai-félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Ukrajnában kitermelt ásványi kincsek egy befektetési alapot gazdagítanak majd, amely az ország újjáépítését finanszírozza. Az amerikaiak közölték, az újjáépítésben nem vehet részt olyan ország, amelyik az orosz hadigépezetet anyagilag vagy eszközökkel támogatta. ","shortLead":"Az Ukrajnában kitermelt ásványi kincsek egy befektetési alapot gazdagítanak majd, amely az ország újjáépítését...","id":"20250501_Amerika-es-Ukrajna-alairta-az-asvanykincsekrol-szolo-megallapodast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"5cf607e8-9212-4d79-a695-fb1649daf271","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Amerika-es-Ukrajna-alairta-az-asvanykincsekrol-szolo-megallapodast-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 07:19","title":"Amerika és Ukrajna aláírta az ásványkincsekről szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC szektoraiba.","shortLead":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC...","id":"20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"d6c04936-b1cf-442b-a887-b5643697c6e8","keywords":null,"link":"/elet/20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","timestamp":"2025. április. 30. 20:13","title":"Kubatov Gábor kiakadt az MLSZ-re a Magyar Kupa döntője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854 településnek és nem is ugyanannyit: a főváros fizetnivalója a legtöbb, 3,7 milliárd, Tarnabodé csak 55 ezer forint.","shortLead":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854...","id":"20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"b9f6deb9-6d7c-44c5-96e4-9df878499b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","timestamp":"2025. május. 02. 16:00","title":"Kiszámolta a kormány, mennyi pénzt szed be az önkormányzatoktól – íme a májusi csekkek Budapesttől Enyingen át Makóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d233b2-7cb2-42ca-b5e2-fb39a8278e2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszú hétvégéknek olykor ára van. ","shortLead":"A hosszú hétvégéknek olykor ára van. ","id":"20250430_munkaszuneti-nap-pihenonap-munkanap-unnep-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3d233b2-7cb2-42ca-b5e2-fb39a8278e2d.jpg","index":0,"item":"6eaf3b3b-5811-4afb-acf8-fa18022b8a14","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_munkaszuneti-nap-pihenonap-munkanap-unnep-2026","timestamp":"2025. április. 30. 21:57","title":"Kiderült, melyik szombatokon kell dolgozni 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]