[{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális hőmérséklet áprilisban is történelmi csúcson maradt, ami azt jelenti, hogy folytatódott a bolygón már csaknem két éve tartó, példátlanul meleg időszak – derül ki a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat friss adataiból.","shortLead":"A globális hőmérséklet áprilisban is történelmi csúcson maradt, ami azt jelenti, hogy folytatódott a bolygón már...","id":"20250509_copernicus-eghajlatvaltozas-adatok-felmelegedes-rekordok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3.jpg","index":0,"item":"fa626aa6-4d50-49b1-986b-6dea6aec0f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_copernicus-eghajlatvaltozas-adatok-felmelegedes-rekordok","timestamp":"2025. május. 09. 13:03","title":"Hol a vége? Már a tudósok sem annyira értik, mi történik a hőmérséklettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump azt akarja, hogy a két egymásnak feszülő ország „leálljon”.","shortLead":"Trump azt akarja, hogy a két egymásnak feszülő ország „leálljon”.","id":"20250508_donald-trump-kozvetito-india-pakisztan-konfliktus-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"8fee444a-3930-43a3-9e67-3765ca187044","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_donald-trump-kozvetito-india-pakisztan-konfliktus-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 08. 05:34","title":"Közvetítőnek ajánlkozott Trump az India és Pakisztán közötti konfliktusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke a HVG-nek. A lengyel piacon pedig addig nem jelennek meg, amíg nem rendezik az ottani devizahitelesek ügyét. Ha a Pallas Athéné alapítvány megfelelő fedezeteket tudna adni, és hitelt kérne, akkor nem politikai szempontból vizsgálná az OTP a kérdést.","shortLead":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét –...","id":"20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"1357eb5f-4ad1-4d0b-b547-040b5f2a2c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"Csányi Sándor a HVG-nek: Amíg nem rendezik a devizahitelesek ügyét, addig nem megyünk a lengyel piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra a teljes háztartása zöldenergiával működik.","shortLead":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra...","id":"20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665.jpg","index":0,"item":"549b850a-d6eb-4154-b23b-05ac0df9c92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 09. 08:03","title":"Összerakta 1000+ leselejtezett laptop használt akkumulátorát, most erről megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh jelentkező mögött a háborút vívó Ukrajna egyik komoly hadiipari beszállítója áll.","shortLead":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh...","id":"20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396.jpg","index":0,"item":"96de3e73-34c4-441f-adfd-9fb3852363e5","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","timestamp":"2025. május. 08. 12:42","title":"Ukrajna egyik fegyverszállítójának adja a Dunaferr hengerművét a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b238cf-73c7-4b49-b7bd-6cc44e320eeb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány újraindítja a szerkezetátalakítási programot.","shortLead":"A kormány újraindítja a szerkezetátalakítási programot.","id":"20250509_dohanytermelok-szerkezetatalakitas-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b238cf-73c7-4b49-b7bd-6cc44e320eeb.jpg","index":0,"item":"3d52024c-2a91-4d32-9a59-92d57f9cb8c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_dohanytermelok-szerkezetatalakitas-rendelet","timestamp":"2025. május. 09. 08:40","title":"Segítséget kapnak a dohánytermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Utrechtben kapták el a 32 éves P. Krisztiánt.","shortLead":"Utrechtben kapták el a 32 éves P. Krisztiánt.","id":"20250508_ausztria-gyilkossag-utrecht-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"3ec59266-f0a2-4231-b128-96c62ac0ea2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_ausztria-gyilkossag-utrecht-elfogas","timestamp":"2025. május. 08. 14:09","title":"Hollandiában kommandósok fogták el a magyar férfit, aki fejbe lőtte a volt barátnőjét Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","shortLead":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","id":"20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712.jpg","index":0,"item":"25eb4ac9-4ebf-4441-849d-0c852ea117e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:10","title":"Várakozáson felüli az OTP első negyedéves eredménye, de elmarad az egy évvel korábbitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]