[{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A publicista szerint a volt miniszterelnök a magyar politika Darth Vadere lett.","shortLead":"A publicista szerint a volt miniszterelnök a magyar politika Darth Vadere lett.","id":"20250508_Puzser-Robert-Gyurcsany-Ferenc-DK-Dobrev-Magyar-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"5f4eb296-74eb-4288-b267-042e26233e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Puzser-Robert-Gyurcsany-Ferenc-DK-Dobrev-Magyar-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:54","title":"Puzsér reagált Gyurcsány visszavonulására: 2006 óta először csapást mért Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4c96ee-cccb-4c0b-b118-7dc4086683a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sofőr többeket elütött, az egyik sérült állapota válságos.","shortLead":"A sofőr többeket elütött, az egyik sérült állapota válságos.","id":"20250508_psg-bajnokok-ligaja-elodonto-gyozelem-unneples-gazolas-rendorok-felgyujtott-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4c96ee-cccb-4c0b-b118-7dc4086683a2.jpg","index":0,"item":"890d47f4-abd1-4666-96a8-399ba2356c61","keywords":null,"link":"/sport/20250508_psg-bajnokok-ligaja-elodonto-gyozelem-unneples-gazolas-rendorok-felgyujtott-auto","timestamp":"2025. május. 08. 11:38","title":"A PSG győzelmét ünneplők közé hajtott egy autó Párizsban, mire felgyújtották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","shortLead":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","id":"20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9228346b-93d6-4634-90b9-96ef0902630b","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","timestamp":"2025. május. 08. 16:02","title":"A CÖF szerint a feljelentésük nyomán rendőrségi nyomozás indult Magyar Péterék népszavazása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik söröspoharakkal dobálták a gólját ünneplő focistát 2021-ben.","shortLead":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik...","id":"20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c.jpg","index":0,"item":"75269536-ea3c-4e29-b5ab-f19d40c5630a","keywords":null,"link":"/sport/20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","timestamp":"2025. május. 07. 16:08","title":"Az elsőfokú ítélet szerint 5 évig nem járhat sporteseményre a szurkoló, aki repohárral dobta meg Raheem Sterlinget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d10bb-2881-4736-800a-5a6c955d67c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a CDU elnökéből kancellár lett, de csak úgy, hogy a Bundestag-képviselők példátlan módon csupán a második körben erősítették meg tisztségében. Így nehéz teherrel vág neki a megbízatásának – összegezte a fejleményeket a német közszolgálati médiatársaság, az ARD Tagesschau című híradójának oldalán Gabor Halasz.","shortLead":"Bár a CDU elnökéből kancellár lett, de csak úgy, hogy a Bundestag-képviselők példátlan módon csupán a második körben...","id":"20250507_ARD-Tagesschau-Friedrich-Merz-kancellarvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90d10bb-2881-4736-800a-5a6c955d67c0.jpg","index":0,"item":"28e5a8f2-441b-43e6-98a8-018142f59c3e","keywords":null,"link":"/360/20250507_ARD-Tagesschau-Friedrich-Merz-kancellarvalasztas","timestamp":"2025. május. 07. 15:05","title":"ARD-kommentár: Ki akarhatja, hogy a szélsőségesek kormányozzanak? Sürgősen lépjen az új német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány szerint az árréstop bevált. ","shortLead":"A kormány szerint az árréstop bevált. ","id":"20250508_Gulyas-Gergely-szerint-majus-vege-utan-is-folytatodik-az-arresstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"94adec4c-abf2-40a3-834b-e6f899990681","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Gulyas-Gergely-szerint-majus-vege-utan-is-folytatodik-az-arresstop","timestamp":"2025. május. 08. 10:54","title":"Kormányinfó: Harminc drogéria-termékcsoportra terjesztik ki az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz, hogy hosszú távon is energikusak, kiegyensúlyozottak és egészségesek maradhassunk, elengedhetetlen, hogy ne csak a mozgásra és a kalóriákra figyeljünk oda – hanem a tudatos, célzott vitaminpótlásra is. ","shortLead":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz...","id":"20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205.jpg","index":0,"item":"6fbcb8da-4e7e-40f3-a3ca-d6ee30618b68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","timestamp":"2025. május. 08. 19:30","title":"Teljesen kimerültél? A modern életmód csapdáira a kellő vitaminpótlás lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza Párt és a kormánypárt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elismerte, hogy Magyar Pétert ő segítette egyik vezető állásához, amit utólag hibának tart. Továbbra is azt szeretné, ha a NER-közeli oligarchák visszafognák magukat és nem költenének “hülyeségekre”, mert a pénzt befektetni kell.","shortLead":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza...","id":"20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"b0fa52cf-792a-4646-a46f-5c29662a9cba","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":"Lázár négyszemközt kérte a NER-oligarchákat: fogják vissza a luxizást a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]