[{"available":true,"c_guid":"0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","shortLead":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","id":"20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874.jpg","index":0,"item":"2761bae8-a3bd-47bd-b999-7a50e3abd11f","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:05","title":"Győzött Németország a magyar jégkorong-válogatott ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez igazítanák.","shortLead":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez...","id":"20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"bc5c0e92-1dff-4256-91dd-9c7205aaa600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","timestamp":"2025. május. 10. 08:03","title":"Újítás a Netflixen: ugyanahhoz a filmhez vagy sorozathoz mindenki más-más előzetest lát majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és teljes tűzszünetről. Néhány perccel az amerikai elnök bejelentése után Isaq Dar pakisztáni külügyminiszter is megerősítette, hogy a szembenálló felek egyezségre jutottak az azonnali és átfogó fegyvernyugvásról.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és...","id":"20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"96fead58-0f05-492d-b950-3d19f14e668f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","timestamp":"2025. május. 10. 14:25","title":"India és Pakisztán azonnali tűzszünetről egyezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerintük a férfi tevékenysége „nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását”.","shortLead":"Szerintük a férfi tevékenysége „nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását”.","id":"20250510_TEK-es-videoval-erositette-meg-a-kormany-hogy-kemkedessel-vadolt-ukrant-fogtak-Budapest-belvarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"9fef5c7a-f621-4118-aadb-226c4e811683","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_TEK-es-videoval-erositette-meg-a-kormany-hogy-kemkedessel-vadolt-ukrant-fogtak-Budapest-belvarosaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:15","title":"TEK-es videóval erősítette meg a kormány, hogy kémkedéssel vádolt ukránt fogtak Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint fél évszázad után tért vissza a Földre.","shortLead":"Több mint fél évszázad után tért vissza a Földre.","id":"20250510_Koszmosz-482-urszonda-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"d34d68b2-a55c-4334-91c8-6e66fba5cb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_Koszmosz-482-urszonda-becsapodas","timestamp":"2025. május. 10. 14:13","title":"Becsapódhatott a szovjet Koszmosz-482 űrszonda, egyelőre nem tudni, hol ért földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandó együttműködni.","shortLead":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán...","id":"20250511_Kover-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"b90e2933-2795-4269-bafe-aa45b5e020bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kover-Laszlo","timestamp":"2025. május. 11. 21:45","title":"Kövér László magyarázza Orbán szavait az AUR elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","shortLead":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","id":"20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf.jpg","index":0,"item":"2559918d-91a3-4308-99b3-07b49e6c3e27","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","timestamp":"2025. május. 10. 15:45","title":"Nem vesztette el zaklató aktualitását Ember Mária újra megjelent Siratóének című antológiája a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.","shortLead":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga...","id":"20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"5bf42e4e-4e24-44d0-bcaa-3e3a27f8bd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","timestamp":"2025. május. 11. 08:37","title":"Kocsis Máté szerint a Tisza ukrajnai kapcsolatai sértik az ország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]