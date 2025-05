Húszperces interjút adott Orbán Viktor a TV2 Tények műsorának Albániában, az Európai Politikai Közösség pénteki csúcstalálkozóján.

Arra a kérdésre, hogy csalódott-e, amiért pénteken Isztambulban nem sikerült tűzszüneti megállapodást kötnie az orosz és az ukrán félnek, azt mondta, őt már nem lehet ez ügyben meglepni, és már a tavaly nyári békemissziónak nevezett látogatásai során (amikor Zelenszkij ukrán elnököt, Putyin orosz elnököt, Trump amerikai elnökjelöltet is meglátogatta) az a benyomása alakult ki, hogy sem az ukránok, sem az oroszok nem akarnak békét. Most úgy látja, amíg az amerikai elnök nem ül le úgy tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, mint ahogyan Zelenszkijjel is leült, illetve amíg nem lesz orosz-európai tárgyalás, addig nem lesz béke, az orosz-ukrán tárgyalások a háborút nem fogják lezárni.

Orbán azt mondja, találkozott négyszemközt Tiranában a frissen kinevezett német kancellárral, Friedrich Merzzel, akivel a legfontosabb dologról, a német-magyar gazdasági együttműködésről tárgyaltak. Világossá tettem, hogy nekünk is rossz, hogy a német gazdaság Európa beteg embere és nem versenyképes, emiatt Magyarország érdekelt az új német kormány gazdasági sikerében és Magyarország mindent meg fog tenni, hogy ne csak mi, hanem ők is sikeresek legyenek, és készen állunk a gazdasági együttműködés mélyítésére – mondta a miniszterelnök, aki szerint a németek is mélyíteni akarják ezeket a kapcsolatokat. Az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos álláspontunkat egy rövid mondatban tisztáztuk: nem értünk benne egyet – mondta Orbán.

A másik négyszemközti megbeszélésről, amelyet Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott, Orbán úgy számolt be: “szerteágazó beszélgetés volt, de azt elmondtam neki, hogy azt elfogadhatatlannak tartom, hogy a NATO-tagállam Magyarország ellen a nem NATO-tag Ukrajna dezinformációs, titkosszolgálatok által szervezett lejárató kampányt folytat. És állítsuk meg őket. (…) És a NATO ne adjon hitelt semmilyen Magyarországot lejáratni akaró kampánynak.”

Orbán szerint Ukrajna azt mondja, hogy Magyarország veszélyes, mert az oroszok érdekét szolgálja, holott Magyarországot sem az oroszok, sem az ukránok érdeke nem érdekli, csakis a magyarok érdeke.

A miniszterelnök erre fűzte fel, hogy miért nem lehetett várni a kedden éjszaka benyújtott, a külföldről bármilyen pénzt kapó mindenfajta szervezet szorongatását célzó törvénytervezettel, hiszen “azt azért nem lehet megengedni, hogy külföldről finanszírozott háborúpárti propagandakampányok menjenek Magyarországon akadálytalanul”.

Kénytelenek vagyunk kimondani azt az egyszerű igazságot, hogy aki politikával foglalkozik Magyarországon, az nem fogadhat el külföldről pénzt – mondja Orbán, azt állítva, hogy míg a korábbi szituációkban, amikor genderről, meg hasonlókról volt szó, meg tudták vívni a harcot, de most háborúról van szó. Konkrétumokat nem említett, hogy kik terjesztik Magyarországon a háborús propagandát külföldi pénzből.

Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy szövetségest is találtak Magyarországon – dobta fel a labdát a miniszterelnöknek Gönczi Gábor, a riporter, aki ezt le is csapta, szerinte vannak, akik Soros György és Brüsszel pénzéből akarnak politikai hatalomra kerülni Magyarországon. Gönczi ezután tényként közli azt a semmivel sem alátámasztott kormányzati narratívát, amely szerint a Tisza Párt és Ukrajna között létrejött egy szövetség, mire Orbán azt mondja, tudjuk, hogyan kell elhárítani egy külföldi állam beavatkozását, ezek az állami szervek működnek, Magyarország meg tudja védeni magát.

Orbán szerint minden egy irányba mutat, mindenáron fel akarják venni Ukrajnát az EU-ba, ami a magyar gazdaság számára katasztrofális lenne, milliószámra jelennek majd meg ukrán migránsok, minden veszélybe kerül, a közbiztonságot sem lehet majd garantálni, és az uniós támogatások sem Közép-Európába mennek majd, hanem Ukrajnába. “Magyarországnak van egy tucat problémája, amelyet az ukrán tagság okozna” – fogalmazott a miniszterelnök.