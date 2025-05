Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cb4290e-1ef3-47dd-a938-9ea84f7dca65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerepet kapott korábbi államtitkár, és olimpiai bajnok is. Volt, aki 3 millióért sem akarta elfogadni a posztot.","shortLead":"Szerepet kapott korábbi államtitkár, és olimpiai bajnok is. Volt, aki 3 millióért sem akarta elfogadni a posztot.","id":"20250521_mnb-ingatlan-kft-varga-mihaly-vezetovaltas-udud-zsolt-ugyvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cb4290e-1ef3-47dd-a938-9ea84f7dca65.jpg","index":0,"item":"426d393a-8ac8-4e50-8052-1132f4a47f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mnb-ingatlan-kft-varga-mihaly-vezetovaltas-udud-zsolt-ugyvezeto","timestamp":"2025. május. 21. 07:57","title":"Varga Mihály lecserélte az MNB ingatlanos cégének vezetőit, de nem minden jelölt volt odáig a 3 milliós fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Toyota Prius katalizátora a feketepiacon akár 1000 dollárt – kb. 350 ezer forintot – is érhet.","shortLead":"Egy Toyota Prius katalizátora a feketepiacon akár 1000 dollárt – kb. 350 ezer forintot – is érhet.","id":"20250521_Applikacion-keresztul-arulta-a-lopott-katalizatorokat-egy-amerikai-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb.jpg","index":0,"item":"87a3ee41-e97c-4c05-a35d-54f195b4665d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Applikacion-keresztul-arulta-a-lopott-katalizatorokat-egy-amerikai-csalad","timestamp":"2025. május. 21. 13:53","title":"Applikáción árulták a lopott katalizátorokat – 13 milliárd forintot kaszált egy amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Viszont az kiderült, hogy a Fehér Ház ura azt fontolgatja, ha már egy, illetve száz nap alatt nem sikerült lezárnia a 2022 februárja óta tartó konfliktust, akkor kivonul a közvetítésből.","shortLead":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir...","id":"20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"55bf5a6b-d94b-425f-8e58-980bac38b401","keywords":null,"link":"/360/20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","timestamp":"2025. május. 20. 18:00","title":"A béketárgyalások állnak, Trump pedig most már annak is az ellenkezőjét mondja, mint amit két napja állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","shortLead":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","id":"20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d.jpg","index":0,"item":"35c7a6e7-faf4-4b32-a13d-40d6dd2f3338","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","timestamp":"2025. május. 20. 16:13","title":"Nicusor Dan inkább jelenlegi otthonában maradna, nem akar az elnöki rezidenciára költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693d4962-19bf-400b-89c7-a4b645c78db9","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Átvette a Wizz Air az első, hosszútávú járatok teljesítésére is képes A321 XLR típusú repülőgépét. A vállalat összesen 47 példányt rendelt, a légitársaság lesz a típus első diszkont légitársasági üzemeltető Európában. Az új géptípus új desztinációkat is jelent.","shortLead":"Átvette a Wizz Air az első, hosszútávú járatok teljesítésére is képes A321 XLR típusú repülőgépét. A vállalat összesen...","id":"20250520_wizz-air-uj-repulo-airbus-a321xlr-tavoli-desztinaciok-hosszutavu-jaratok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693d4962-19bf-400b-89c7-a4b645c78db9.jpg","index":0,"item":"321e32ca-bfcb-4a8f-8491-d99ac9d72c6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_wizz-air-uj-repulo-airbus-a321xlr-tavoli-desztinaciok-hosszutavu-jaratok-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 21:12","title":"Itt az XLR a Wizz Airnél: megjött az új repülő, indulnak az akár 8 órás, hosszútávú járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5b1c3-5031-43e0-aa00-886e784c92f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottat, Elias Rodriguezt korábban nem ismerte a rendőrség. ","shortLead":"A gyanúsítottat, Elias Rodriguezt korábban nem ismerte a rendőrség. ","id":"20250522_izrael-washington-nagykovetseg-gyilkossag-palesztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe5b1c3-5031-43e0-aa00-886e784c92f1.jpg","index":0,"item":"ec9e5412-fc49-4a0e-8b18-96db45151ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_izrael-washington-nagykovetseg-gyilkossag-palesztina","timestamp":"2025. május. 22. 10:58","title":"„Szabad Palesztinát!” – kiabálta a férfi, miután lelőtte a washingtoni izraeli követség két munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]