[{"available":true,"c_guid":"8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","id":"20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5.jpg","index":0,"item":"446324e1-af2f-43ca-82cd-f63a5e42e711","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. május. 26. 06:41","title":"Magyarországon a valaha készült legdurvább gyorsulású Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapjogok korlátozását és a Pride betiltását nehezményezik. Az aláírók száma még nőhet.","shortLead":"Az alapjogok korlátozását és a Pride betiltását nehezményezik. Az aláírók száma még nőhet.","id":"20250524_14-unios-orszag-irta-ala-azt-az-elitelo-nyilatkozatot-amivel-Orbant-varjak-kedden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"8d7470cc-122f-4d69-bf47-2192e72159f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_14-unios-orszag-irta-ala-azt-az-elitelo-nyilatkozatot-amivel-Orbant-varjak-kedden","timestamp":"2025. május. 24. 08:29","title":"Már 14 uniós ország csatlakozott az elítélő nyilatkozathoz, amivel Orbánt várják kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban segítséget adunk azoknak, akiknek a gyerekei először készülnek táborozásra, és jótanácsokat kapnak a megfizethető táborválasztásról és a szülői feladatokról azok is, akik már rutinosabbak.","shortLead":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban...","id":"20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095.jpg","index":0,"item":"83ae0f35-afdf-4719-9d0e-d82d88563b28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","timestamp":"2025. május. 26. 05:50","title":"Nyári táborba megy a gyerekem, mit tegyek, hogy a legjobb legyen ez neki? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","shortLead":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","id":"20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6.jpg","index":0,"item":"6e4ead95-cd2e-4fba-b23a-f1989ad7da7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","timestamp":"2025. május. 24. 15:14","title":"Simicskó István törvénymódosítást javasol, hogy ne tűnjenek el a pénztárosok a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd82b7-cc1f-42bd-b934-b7e4cf0908c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Deadpoollal már bizonyította, hogy a korhatár nem zárja ki a kasszasikert. ","shortLead":"A Deadpoollal már bizonyította, hogy a korhatár nem zárja ki a kasszasikert. ","id":"20250524_Ryan-Reynolds-meggyozne-a-Disney-t-hogy-csinaljanak-vegre-egy-korhataros-Star-Wars-filmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07cd82b7-cc1f-42bd-b934-b7e4cf0908c9.jpg","index":0,"item":"4a5ab28e-0658-4ccb-8480-6e3b3c7365d2","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Ryan-Reynolds-meggyozne-a-Disney-t-hogy-csinaljanak-vegre-egy-korhataros-Star-Wars-filmet","timestamp":"2025. május. 24. 17:15","title":"Ryan Reynolds meggyőzné a Disney-t, hogy csináljanak végre egy korhatáros Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt a mentőre. A napokban visszavették a munkahelyére. ","shortLead":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt...","id":"20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c2ec95e3-0dd4-48d0-a2a6-4293b3f2ff3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","timestamp":"2025. május. 25. 20:19","title":"Jogellenesen rúgta ki az Országos Mentőszolgálat a szakszervezeti elnököt, akit szivárogtatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező alkalmazását az Európai Unió. Bürokráciacsökkentésre hivatkoznak, ám egyúttal a kontinens klímacéljai elérését is kitolják. Teljes hátraarcról van szó?","shortLead":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező...","id":"20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794.jpg","index":0,"item":"3d3a8e9c-2920-4d6a-a89a-e35bf1ede211","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","timestamp":"2025. május. 24. 12:00","title":"Amikor az EU is fénysebességgel dönt: visszavesz a zöldítési tervekből Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]