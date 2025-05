Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","shortLead":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","id":"20250527_wizzair-csalas-kartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"abce37b9-76cf-499d-9f6b-5053dce4a1f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_wizzair-csalas-kartya","timestamp":"2025. május. 27. 10:41","title":"Ne dőljön be a születésnapi akciónak, csalók élnek vissza a Wizz Air nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e924e3-f5c1-4d66-aed0-c19a14110a54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok, és ha igen, hányan. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok, és ha igen, hányan. ","id":"20250527_vegyi-uzem-robbanas-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65e924e3-f5c1-4d66-aed0-c19a14110a54.jpg","index":0,"item":"5a1bcb08-22ca-4678-8508-0fc2369b97d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_vegyi-uzem-robbanas-kina-video","timestamp":"2025. május. 27. 12:19","title":"Hatalmas robbanás rázott meg egy vegyi üzemet Kelet-Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik.","shortLead":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még...","id":"20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148.jpg","index":0,"item":"65feba66-82be-46fa-a0d5-1ccba87996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:03","title":"Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","shortLead":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","id":"20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e.jpg","index":0,"item":"5819e8d2-5ee4-4be9-aaf1-51bbeec227a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","timestamp":"2025. május. 27. 17:35","title":"Rendőrségi razzia volt egy illegális autós rendezvényen Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.","shortLead":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint...","id":"20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1.jpg","index":0,"item":"325b9690-f427-45c7-b278-87026bff6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. május. 26. 19:03","title":"Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","shortLead":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","id":"20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81.jpg","index":0,"item":"45b7e1d3-bf9a-4a40-a985-d727ffbccd77","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","timestamp":"2025. május. 26. 19:33","title":"Anarchisták vállalták magukra a gyújtogatást, amely hatalmas áramszünetet okozott Dél-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","shortLead":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","id":"20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1.jpg","index":0,"item":"fec0d5ab-7bd9-486b-aa03-1e061327bb6c","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","timestamp":"2025. május. 27. 14:59","title":"Végelszámolás alá került Muri Enikő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy a nagyváradi beszédét a Viastein munkásai próbálták megzavarni. A cég ügyvezetője azt mondta, elhatárolódnak attól, hogy őket aktuálpolitikai eseményekkel összefüggésbe hozzák.","shortLead":"Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy a nagyváradi beszédét a Viastein munkásai próbálták megzavarni. A cég...","id":"20250526_viastein-dolgozo-ellentunteto-nagyvarad-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"2d066d93-7e29-4589-bf84-20f4c93a663e","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_viastein-dolgozo-ellentunteto-nagyvarad-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 26. 15:17","title":"Viastein: nem tudnak arról, hogy a dolgozóik lettek volna a Magyar Péter ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]