[{"available":true,"c_guid":"f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a balkáni médiaüzleteiben közreműködött. ","shortLead":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony...","id":"20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3.jpg","index":0,"item":"4e74e93e-6bf3-49ce-b7f6-0895eaa9c513","keywords":null,"link":"/360/20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","timestamp":"2025. március. 06. 09:08","title":"Habony körei megjelentek a paksi bővítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai gyerekek.","shortLead":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai...","id":"20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00.jpg","index":0,"item":"c6563566-f619-4f95-ac80-55f548c1d726","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","timestamp":"2025. március. 05. 11:37","title":"A XII. kerületben épülhet meg az orosz–ukrán háború áldozatainak első Ukrajnán kívüli emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4453a-f1f5-48b4-882b-a96f5c1f8c63","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bexsero-programot az MKKP képviselője szerint pénzügyi okok miatt szüntették be.","shortLead":"A Bexsero-programot az MKKP képviselője szerint pénzügyi okok miatt szüntették be.","id":"20250305_agyhartyagyulladas-elleni-vedooltas-program-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e4453a-f1f5-48b4-882b-a96f5c1f8c63.jpg","index":0,"item":"c77d7a6b-0828-454e-9b72-e4d7d60f59d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_agyhartyagyulladas-elleni-vedooltas-program-eger","timestamp":"2025. március. 05. 11:30","title":"Megszüntette az egri városvezetés az agyhártyagyulladás elleni védőoltásprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump színre lépésével feje tetejére állt a geopolitika, ami a halasztást indokolttá teszi az EU szerint.","shortLead":"Donald Trump színre lépésével feje tetejére állt a geopolitika, ami a halasztást indokolttá teszi az EU szerint.","id":"20250306_eu-strategia-orosz-energia-levalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816.jpg","index":0,"item":"97afc33b-244d-44e0-8b44-0b959b25a396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_eu-strategia-orosz-energia-levalas","timestamp":"2025. március. 06. 13:59","title":"Késik az EU-stratégia az orosz energiáról való leválásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri az érintett termékek vásárlóit, ne használják tovább az eszközeiket, mert áramütést okozhatnak. Az IKEA azt is üzeni a vásárlóknak: mielőbb lépjenek kapcsolatba a céggel.","shortLead":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri...","id":"20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b.jpg","index":0,"item":"cfbce595-12bb-4f31-ad40-e0e90d6a457f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","timestamp":"2025. március. 05. 08:13","title":"Termékvisszahívást rendelt el az IKEA: fussa át a listát, életveszélyesek az alábbi eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetője kimondta, amire a legtöbben csak gondolnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetője kimondta, amire a legtöbben csak gondolnak.","id":"20250306_Manfred-Weber-Elegunk-van-Orbanbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e.jpg","index":0,"item":"924e1442-a482-4b93-8653-bfca09cbf58b","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Manfred-Weber-Elegunk-van-Orbanbol","timestamp":"2025. március. 06. 13:15","title":"Manfred Weber: Elegünk van Orbánból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel alighanem a legizgulósabb gyerekekbe is sikerül lelket önteni.","shortLead":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel...","id":"20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f.jpg","index":0,"item":"c4ed0362-f429-4cb9-9ff3-c29c6991b784","keywords":null,"link":"/elet/20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","timestamp":"2025. március. 05. 09:53","title":"Ha minden iskola így várná a felvételiző gyerekeket, sokkal jobb hely lenne a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]