[{"available":true,"c_guid":"5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik tisztivselője szerint a javaslat nem elégíti ki az alapvető követeléseiket.","shortLead":"A terrorszervezet egyik tisztivselője szerint a javaslat nem elégíti ki az alapvető követeléseiket.","id":"20250530_izrael-hamasz-gazai-ovezet-haboru-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d.jpg","index":0,"item":"b5922dec-a069-4cf7-a49d-a24ca1f4aa90","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_izrael-hamasz-gazai-ovezet-haboru-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat-elutasitas","timestamp":"2025. május. 30. 06:16","title":"BBC: A Hamász elutasítja az Egyesült Államok által előkészített gázai tűzszüneti javaslatot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0ce57-8ce0-4e37-808b-9424cea46fa2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több napra kiesik a Török Áramlat.","shortLead":"Több napra kiesik a Török Áramlat.","id":"20250530_Torok-Aramlat-leall-karbantartas-csovezetek-orosz-gaz-Gazprom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a0ce57-8ce0-4e37-808b-9424cea46fa2.jpg","index":0,"item":"27ce3d9e-5149-436c-b0d4-6c4b61c1732e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Torok-Aramlat-leall-karbantartas-csovezetek-orosz-gaz-Gazprom","timestamp":"2025. május. 30. 12:10","title":"Karbantartás miatt leállítják a csővezetéket, amelyiken az orosz gáz jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","id":"20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"7fd068a5-ce70-4c0e-be52-b243d70a9926","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","timestamp":"2025. május. 29. 08:15","title":"A fideszes képviselők is kiálltak a sajtószabadság mellett a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac79e4d-6cc5-456b-ad0e-745354e56e49","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tűzoltódaruval vették le a Defendert a másik kocsiról. ","id":"20250530_Megmaszott-egy-Land-Rover-egy-Audit-a-Sasadi-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fac79e4d-6cc5-456b-ad0e-745354e56e49.jpg","index":0,"item":"29b04ffb-4033-4bbb-a554-f436bf717cc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Megmaszott-egy-Land-Rover-egy-Audit-a-Sasadi-uton","timestamp":"2025. május. 30. 11:21","title":"Fotók: Megmászott egy Land Rover egy Audit a Sasadi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","shortLead":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","id":"20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5.jpg","index":0,"item":"61af417d-d940-4f1f-a5da-060220b2d277","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","timestamp":"2025. május. 29. 11:25","title":"Koszlott, illegálisan működő idősotthonokat számolt fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné a fővárost.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné...","id":"20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"97874241-5e1a-4c44-b6d6-a6a008943b81","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","timestamp":"2025. május. 29. 20:34","title":"Magyar Péter a főváros elleni inkasszóról: Törvénytelen, jogtalan és erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fe3554-8136-4dba-a42a-169019a7ebf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még tart a nyomozás, így a vádpontok is változhatnak. Az érdemi tárgyalás novemberben kezdődhet.","id":"20250530_liverpool-bajnoki-parade-tomegbe-hajto-autos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83fe3554-8136-4dba-a42a-169019a7ebf8.jpg","index":0,"item":"edf90876-752f-42ee-b397-b23c68e9afa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_liverpool-bajnoki-parade-tomegbe-hajto-autos-birosag","timestamp":"2025. május. 30. 18:50","title":"Bíróság elé állt a férfi, aki autóval gázolt a Liverpool bajnoki címét ünneplők tömegébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól, hogy beépítse a Telegramba a Grok mesterséges intelligenciát. Aztán a bejegyzés alá Elon Musk is kommentelt egyet.","shortLead":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól...","id":"20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf.jpg","index":0,"item":"de5da625-8f34-4f23-b15a-e4dfd161e023","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"A Telegramon is megjelenhet Elon Musk mesterséges intelligenciája, de van itt egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]