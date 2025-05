Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd.jpg","index":0,"item":"a4583e23-2eaa-474c-9c8c-1b432d9d2eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","timestamp":"2025. május. 29. 09:08","title":"Kilenc autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A misét a rutinos Osztie Zoltán celebrálja, aki már Orbán 50. születésnapja alkalmából is tartott egyet.","shortLead":"A misét a rutinos Osztie Zoltán celebrálja, aki már Orbán 50. születésnapja alkalmából is tartott egyet.","id":"20250529_orban-szuletesnap-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216.jpg","index":0,"item":"13489991-abef-4993-a9f1-ad7c8f63ef37","keywords":null,"link":"/elet/20250529_orban-szuletesnap-mise","timestamp":"2025. május. 29. 19:02","title":"Megint hálaadó szentmisét tartanak Orbán Viktor születésnapja alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6454310a-e719-42ec-a6d6-53a7e36a89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KRÉTA rendszerben név nélkül kitölthető tanár-értékelések most beérkező eredményei alapján sértett tanulók és szüleik állhatnak bosszút tanárokon, állítja a pedagógus szakszervezet.","shortLead":"A KRÉTA rendszerben név nélkül kitölthető tanár-értékelések most beérkező eredményei alapján sértett tanulók és szüleik...","id":"20250529_KRETA-PDSZ-ertekeles-osztalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6454310a-e719-42ec-a6d6-53a7e36a89bb.jpg","index":0,"item":"75df1aa6-4c32-450d-895b-883acd18974c","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_KRETA-PDSZ-ertekeles-osztalyozas","timestamp":"2025. május. 29. 16:12","title":"Bosszúpontozás indult a KRÉTA rendszerében a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0df49c-d8e2-4829-81b7-f61b12ff42b9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Opel Mokka GSE Rally közel kétszer akkora teljesítményű, mint az alapmodell.","shortLead":"Az Opel Mokka GSE Rally közel kétszer akkora teljesítményű, mint az alapmodell.","id":"20250530_meregeros-elektromos-aprosaggal-rukkolt-elo-az-opel-mokka-gse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd0df49c-d8e2-4829-81b7-f61b12ff42b9.jpg","index":0,"item":"1ee4accc-dfc7-4ae0-90e2-27afa70ac8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_meregeros-elektromos-aprosaggal-rukkolt-elo-az-opel-mokka-gse","timestamp":"2025. május. 30. 07:59","title":"Méregerős elektromos aprósággal rukkolt elő az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át a talajt a mikroműanyag-szennyezés.","shortLead":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át...","id":"20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd.jpg","index":0,"item":"761ebfd5-c2da-47fa-9443-7f2db65834f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","timestamp":"2025. május. 29. 20:03","title":"Már a giliszták is tele vannak mikroműanyaggal, és ez óriási bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott Munkaerőpiaci Tükör több tanulmánya. Ugyanebből az is kiderült, hogy nagyon gyengék a felnőttek alapkompetenciái is, továbbá, hogy önmagában sem a tankötelezettségi korhatár emelése, sem a csökkentése nem növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.","shortLead":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott...","id":"20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1.jpg","index":0,"item":"c8c3adf3-b064-451d-a810-d2ba8a881ee2","keywords":null,"link":"/360/20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Elkeserítő adatokat mutat be egy tanulmány: a magyar érettségizettek fele alig érti, amit olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két óceánparti ingatlant.","shortLead":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két...","id":"20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1437d49a-1a11-48e6-a0a2-3296c09b169a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","timestamp":"2025. május. 29. 07:26","title":"Floridai luxuslakásokat vett Balásy Gyula és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]