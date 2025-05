Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e608a0e-44be-4a6f-be39-0dafbf6c9e92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csillag Születik tehetségkutatóban ezúttal ByeAlex, Molnár Áron, Köllő Babett és Geszti Péter alkotja majd a zsűrit. A zsűritagokat az RTL kérdezte arról, milyen karakterre számíthatnak tőlük a nézők.","shortLead":"A Csillag Születik tehetségkutatóban ezúttal ByeAlex, Molnár Áron, Köllő Babett és Geszti Péter alkotja majd a zsűrit...","id":"20250529_Geszti-Peter-En-nem-tudok-atmenni-Gyozikebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e608a0e-44be-4a6f-be39-0dafbf6c9e92.jpg","index":0,"item":"29e1571e-d36d-442e-9a88-bbdb95d4a9fd","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Geszti-Peter-En-nem-tudok-atmenni-Gyozikebe","timestamp":"2025. május. 29. 11:44","title":"Geszti Péter: „Én nem tudok átmenni Győzikébe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit a magyar kormányfőt, mint korábban. De akadnak más jelei is, hogy lehűlt a kétoldalú viszony – jelenti a magyar fővárosból Lucas Minisini, a francia lap kiküldött tudósítója.","shortLead":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit...","id":"20250530_Le-Monde-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"1fc00949-0e11-43fc-add1-61c12bc64f40","keywords":null,"link":"/360/20250530_Le-Monde-Orban-Trump","timestamp":"2025. május. 30. 06:52","title":"Le Monde: Véget értek a mézeshetek Orbán és Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","id":"20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67.jpg","index":0,"item":"a94dd8bc-c9db-4096-b9cb-3dbfb4b3d258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"A BMW 600 lóerő fölé tolta az i4 villanyautó teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52827b1e-79cd-41a5-9db2-3999ef30977e","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Fokozatosan vezeti be hazánkban a MOHU a Morzsit, vagyis a konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék otthoni begyűjtésére használható gyűjtőedényt. ","shortLead":"Fokozatosan vezeti be hazánkban a MOHU a Morzsit, vagyis a konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék otthoni begyűjtésére...","id":"20250530_Morzsi-konyhai-zold-elelmiszerhulladek-szelektiv-gyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52827b1e-79cd-41a5-9db2-3999ef30977e.jpg","index":0,"item":"c71a7bd7-2025-4c9e-ad99-01819dbed459","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250530_Morzsi-konyhai-zold-elelmiszerhulladek-szelektiv-gyujtes","timestamp":"2025. május. 30. 13:30","title":"Életem Morzsival – ennyire egyszerű a konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék szelektív gyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","shortLead":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","id":"20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"388be457-0363-4cdd-9d9c-af9574ea57a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","timestamp":"2025. május. 29. 21:46","title":"Nehéz helyzetben lévő fiatalok érettségihez jutását támogatják a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta az állam.","shortLead":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta...","id":"20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"bb5893ff-4b59-42f3-bc8c-83ddb0230998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","timestamp":"2025. május. 29. 17:59","title":"Egyre nagyobb a feszültség Parajdon, a felelőst keresik a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A brazil zenészt, Daniel Lopest a dél-amerikai dalos ökörszem dala ihlette meg, a zeneszerzéshez pedig a mesterséges intelligenciát hívta segítségül. ","shortLead":"A brazil zenészt, Daniel Lopest a dél-amerikai dalos ökörszem dala ihlette meg, a zeneszerzéshez pedig a mesterséges...","id":"20250530_mesterseges-intelligencia-zene-daniel-lopes-uriapuru-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91.jpg","index":0,"item":"1e5f23a3-e830-4722-9310-93293039cc99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_mesterseges-intelligencia-zene-daniel-lopes-uriapuru-video","timestamp":"2025. május. 30. 16:03","title":"Hallgassa meg, zseniális: zenévé alakított egy madárdalt a mesterséges intelligencia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kísérteni fogja a Nyugatot, hogy elárulta Ukrajnát. A nagy ügyvédi irodák 3–0-ra vezetnek Trump ellen. Nem válik be Izrael gázai segélyterve, ha nem érnek véget a csaták. Hogyan veszítette el fényét egy olyan város, amely egykor értelmiségieket és művészeket nevelt? – az Economist szerzőjének könyve Budapestről. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Kísérteni fogja a Nyugatot, hogy elárulta Ukrajnát. A nagy ügyvédi irodák 3–0-ra vezetnek Trump ellen. Nem válik be...","id":"20250530_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b92f1fa2-1afe-4ce2-a6f3-a7d9b486a931","keywords":null,"link":"/360/20250530_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 30. 11:01","title":"Der Spiegel-elemzés: Ha az EU Moszkva elleni manővere rosszul sül el, az autokrata Orbán újra megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]