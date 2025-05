Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd.jpg","index":0,"item":"a4583e23-2eaa-474c-9c8c-1b432d9d2eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","timestamp":"2025. május. 29. 09:08","title":"Kilenc autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt Skoda Kodiaq típusú autóról van szó, amelyeket Mészáros cége Mészáros bankjától lízingelt és adott tovább az egyetemnek.","shortLead":"Öt Skoda Kodiaq típusú autóról van szó, amelyeket Mészáros cége Mészáros bankjától lízingelt és adott tovább...","id":"20250530_meszaros-autoberles-allatorvostudomanyi-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2.jpg","index":0,"item":"333437e9-1027-47d6-bb82-a8a8212d49c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_meszaros-autoberles-allatorvostudomanyi-egyetem","timestamp":"2025. május. 30. 14:48","title":"Mészáros Lőrinc cégétől bérel 72 millió forint értékben autókat az Állatorvostudományi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról is beszélt, hogy hamarosan még több hasonló érkezik.","shortLead":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról...","id":"20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699.jpg","index":0,"item":"5c71f75a-40fc-449a-9103-50cd14460a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","timestamp":"2025. május. 29. 09:03","title":"Nézzen rá a Spotifyra, már önnél is megjelenhettek az új funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","shortLead":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","id":"20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2.jpg","index":0,"item":"f269bed6-fad5-4612-976f-812820a1098d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","timestamp":"2025. május. 30. 08:54","title":"Kristálytól bódultan, jogsi nélkül menekült a rendőrök elől egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","shortLead":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","id":"20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"5f4eab4c-ac9b-42a3-8e84-c73f8d90b83b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 09:36","title":"Milliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi szexjelenetei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","shortLead":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","id":"20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5.jpg","index":0,"item":"f75eb9a9-2a26-4d1d-8155-097ee44ca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Rosszul lett egy holland család, mert kannabisz volt a Haribo gumicukorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","id":"20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67.jpg","index":0,"item":"a94dd8bc-c9db-4096-b9cb-3dbfb4b3d258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"A BMW 600 lóerő fölé tolta az i4 villanyautó teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]