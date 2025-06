Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9a7658b-017f-4ac9-956c-0dbdee4c25d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beterjesztők szerint ma már nem a pártokat, hanem a választókat befolyásolják külföldi támogatásokkal.","shortLead":"A beterjesztők szerint ma már nem a pártokat, hanem a választókat befolyásolják külföldi támogatásokkal.","id":"20250606_Eltorolne-az-orszaggyulesi-valasztasi-kampanykiadasok-felso-osszeghatarat-egy-KDNP-s-javaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9a7658b-017f-4ac9-956c-0dbdee4c25d8.jpg","index":0,"item":"341ed4da-10bc-4e56-9020-4e4fbf789022","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Eltorolne-az-orszaggyulesi-valasztasi-kampanykiadasok-felso-osszeghatarat-egy-KDNP-s-javaslat-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 20:58","title":"Eltörölné az országgyűlési választási kampánykiadások felső összeghatárát egy KDNP-s javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. ","shortLead":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. ","id":"20250606_Eros-viharok-csaptak-Csehorszagra-tobb-ezer-haztartas-maradt-aram-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5.jpg","index":0,"item":"60226f97-1ce3-46e4-8c53-dce1628a739e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_Eros-viharok-csaptak-Csehorszagra-tobb-ezer-haztartas-maradt-aram-nelkul","timestamp":"2025. június. 06. 18:01","title":"Erős viharok csaptak le Csehországra, több ezer háztartás maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","shortLead":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","id":"20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c.jpg","index":0,"item":"8c745297-e7e2-4808-b75e-d8b58bbe15d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","timestamp":"2025. június. 07. 08:32","title":"Szombaton még marad a kánikula, de a vasárnap lehülést hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy hónapra.","shortLead":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy...","id":"20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"1d247b0c-c337-40c1-a37c-2e190cf0f613","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","timestamp":"2025. június. 07. 20:56","title":"Andrew Tate kétszázzal hajtott el az ötvenes tábla mellett egy román faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","shortLead":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","id":"20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"6ab2dfea-4f4b-45bb-a54f-b712c0309401","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","timestamp":"2025. június. 07. 10:37","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős nőt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik azokra, akik szívesen töltik itt az időt: nagyon veszélyes anyagok kerülhetnek a szervezetükbe egy ártalmatlannak tűnő forrásból.","shortLead":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik...","id":"20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a.jpg","index":0,"item":"5303ed56-f9e5-4abe-ace7-b4e3b087e48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","timestamp":"2025. június. 07. 14:03","title":"Veszélybe kerülhet az, aki mászóterembe jár, de nem azért, amiért gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának európai és hazai jelentőségéről. Kockán forog-e Magyarország európai Uniós tagsága és mennyire maradna jogilag élhető Magyarország az orosz propagandát idéző szabályozások után? A NEUrologus Podcast kövezkező adása.","shortLead":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának...","id":"20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12.jpg","index":0,"item":"16e2d924-950d-4d1a-888f-318682a08dbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","timestamp":"2025. június. 07. 11:31","title":"Ilyen a szuverenitásvédelmi törvény EU-s szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]