[{"available":true,"c_guid":"ea738f14-7346-40ae-890e-13e5a2ee8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a szakszervezet elnöke így értesült. Mindezt azért, mert nem minden busz fért be a telephelyre, amikor Lázár János közlekedési miniszter a vasútközlekedés összeomlásának másnapján 300 klímás buszt rendelt Budapestre.","shortLead":"Legalábbis a szakszervezet elnöke így értesült. Mindezt azért, mert nem minden busz fért be a telephelyre, amikor Lázár...","id":"20250608_A-tuzo-napon-arnyek-es-mosdo-nelkul-varakozhat-a-Lazar-Janos-altal-berendelt-buszsoforok-egy-resze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea738f14-7346-40ae-890e-13e5a2ee8bdb.jpg","index":0,"item":"3a92da85-29de-4c59-8fbe-99052956abb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_A-tuzo-napon-arnyek-es-mosdo-nelkul-varakozhat-a-Lazar-Janos-altal-berendelt-buszsoforok-egy-resze","timestamp":"2025. június. 08. 15:40","title":"A tűző napon, árnyék és mosdó nélkül várakozhat a Lázár János által berendelt buszsofőrök egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Bár az utcán egyre ritkábban találkozni megvesztegethető rendőrrel vagy a kórházban hálapénzt elfogadó orvossal, a felszín alatt egy sokkal szervezettebb rendszer körvonalazódik. Szerkesztett részlet Jancsics Dávid A korrupció szociológiája című könyvéből.","shortLead":"Bár az utcán egyre ritkábban találkozni megvesztegethető rendőrrel vagy a kórházban hálapénzt elfogadó orvossal...","id":"20250607_Hogyan-valhat-az-orszag-egyre-kevesbe-korruptta-mikozben-egyre-korruptabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83.jpg","index":0,"item":"aecf0d23-41b1-4d98-8dbd-5af9c3ecf31b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250607_Hogyan-valhat-az-orszag-egyre-kevesbe-korruptta-mikozben-egyre-korruptabb","timestamp":"2025. június. 07. 19:15","title":"Hogyan válhat az ország egyre kevésbé korrupttá, miközben egyre korruptabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","shortLead":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","id":"20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f.jpg","index":0,"item":"241a4ca1-3f19-4522-802b-5727f2478acf","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","timestamp":"2025. június. 09. 08:15","title":"Telegraph: A szerb-magyar zöldhatáron nem látszik, hogy csökkenne az illegális migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg a technológiai fejlődést – vallja Ivan Grzalja, a Money Motion konferencia szervezője. A horvát szakemberrel arról is beszélgettünk, hogyan segítheti a technológiai fejlődés a bürokrácia leépítését, és arról is, miért érezte fontosnak a zágrábi találkozó megszervezését.","shortLead":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg...","id":"20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9.jpg","index":0,"item":"611dfecb-8fd8-4550-8eb2-d6a37fa67e55","keywords":null,"link":"/360/20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Azt nem tudjuk, Trump mit lép holnap, azt viszont igen, hogy Európa nem bírja követni a tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745a6aa8-c518-4eaa-a9e5-3702d486cb77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Errol Musk egy konferenciára utazott, ahol azt próbálják kitalálni, milyen lesz Oroszország és a világ 2050-ben. Azután érkezett a milliárdos apja Oroszországba, hogy Elon Musk összeveszett Donald Trumppal.","shortLead":"Errol Musk egy konferenciára utazott, ahol azt próbálják kitalálni, milyen lesz Oroszország és a világ 2050-ben. Azután...","id":"20250608_moszkva-elon-musk-errol-utazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/745a6aa8-c518-4eaa-a9e5-3702d486cb77.jpg","index":0,"item":"04cf6629-a589-48e8-a713-1c5c9406cb17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_moszkva-elon-musk-errol-utazas-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 14:35","title":"Moszkvába utazott Elon Musk apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek repülést mostanában.","shortLead":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek...","id":"20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"bdf18ef8-dd85-444b-b782-932b2ec934c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 12:42","title":"Furcsa e-mailt küldött ki ügyfeleinek a Wizz Air – itt van rá a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális zsarolóvírus-bűnbandákkal is háborúzik a dominanciáért. A Sophos kiberbiztonsági cég szakértői szerint ez az eddiginél sokkal kevésbé kiszámítható helyzetet eredményez.","shortLead":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális...","id":"20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca.jpg","index":0,"item":"5abf61de-a60f-4d96-afb8-6abc51196cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","timestamp":"2025. június. 09. 08:03","title":"A szemünk előtt esik szét a bűnözők eddigi világa, és ami most születik, az sokkal félelmetesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]