Több százmillió forintot adott a kormány a hévízi tófürdő rövid távú helyreállítására

A hvg.hu nemrég írt arról, hogy a fürdő 2013-ban teljesen állami kézbe került, de az állam keveset költött rá. Idén tavasszal statikai okok miatt le kellett zárni a tófürdő központi épületét. Ennek renoválása önmagában is milliárdos tétel lehet, míg a teljes fürdő felújításának költségét 15 milliárd forintra becsülték a korábbi számítások. Ha a kórházat is renoválnák, akkor már 30 milliárd forint körül lenne a végösszeg. A HVG információi szerint a háttértárgyalásokon a kormány képviselői nyitottak voltak arra, hogy pénzt adjanak a szükséges fejlesztésekre, de a végleges megállapodás még nem jött létre. Nagy Bálint, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán egyelőre azt közölte, hogy átmeneti megoldásként egy mobil szigetet alakítanak ki, amely kiszolgálja a tófürdőt, és ezt használják majd akkor is, amikor a teljes komplexumot újítják fel.

A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat „egyetért a Hévízi Tófürdő létesítményeinek helyreállítása és fejlesztése érdekében kormányzati támogatás nyújtásával”, és „a létesítmény rövid távú helyreállítási feladatai érdekében” 381 millió forintot utal ki erre a célra a forrás megjelölése nélkül. A belügyminiszternek az építési és közlekedési miniszterrel együttműködve kell gondoskodnia e rövid távú helyreállítási feladatok előkészítéséről és megvalósításáról. A körzet országgyűlési képviselője, Nagy Bálint éppen ez utóbbi tárca államtitkára, bár ott a közlekedésért felelős.

Ugyanez a két kormánytag kapott megbízást arra – a nemzetgazdasági miniszterrel kiegészítve –, hogy a Hévízi Tófürdő létesítményeinek a most kiutalt összegnél bizonyára sokkal többe kerülő teljes körű felújítása, fejlesztése érdekében szeptember 30-áig készítsen előterjesztést a kormány részére.

Nyitókép: H. Szabó Sándor