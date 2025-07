Soha nem történt még ilyen: Európa első számú energiaforrása lett júniusban a Nap

Már eddig is látványosan nőtt a napelemekből termelt energia mennyisége, most viszont egy fontos határt értünk el: az idei június volt az első olyan hónap, amikor a napenergia volt az EU legnagyobb villamosenergia-forrása. Az EMBER nevű think tank elemzése, amelyet a Portfolio vett észre, úgy számolt: az EU áramtermelésének 22,1 százalékát a napenergia adta júniusban, míg a nukleáris energia 21,8, a szélenergia 15,8, a földgáz alapú áramtermelés 14,8, a vízenergia 12,1, a szén pedig 6,1 százalékot tett ki. Ez utóbbi szintén soha nem látott szintet jelent, csak épp a másik irányban: amióta ezt mérik, egyetlen hónap sem volt, amikor az EU energiafelhasználásának ennyire kis része származott szénből.

Az, hogy nem a nukleáris energia állt az első helyen, hanem egy időjárásfüggő megújuló energiaforrás, legutóbb 2023 novemberében történt meg, akkor a szélenergia ért el 23,1 százalékos arányt.

Magyarországon ebben az időszakban a Paksi Atomerőmű adta a termelt áram legnagyobb részét, 39,7 százalékát, de a rekordszintre jutó naperőművek is 34,6 százalékra értek fel.