[{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok. Így is nagy az előrelépés, a 9. helyről indulunk.","shortLead":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok...","id":"20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadd4d0a-91e3-4691-a9a1-45edebe8f565","keywords":null,"link":"/elet/20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","timestamp":"2020. február. 15. 10:58","title":"A szlovákokét leelőzheti a magyar házasodási kedv, a románokét utolérni még nincs esélyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe az Asszad-rezsimet támogató orosz erők, illetve a felkelők egyik csoportja mögött álló törökök. Moszkva és Ankara között beindult a szópárbaj, s erre nem volt példa 2016 óta: akkor Erdogan elnök egészen Moszkváig zarándokolt, hogy bocsánatot kérjen Vlagyimir Putyintól.","shortLead":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe...","id":"20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438a6182-71ab-42d1-aa21-23f0f42fd024","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","timestamp":"2020. február. 15. 14:00","title":"Egy gyönyörű barátság vége – Putyin és Erdogan ismét egymás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c90936-b198-4d04-b06e-c47d8c46f575","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"90 évesen is olykor naponta 10 órán keresztül dolgozik a Kossuth-díjas festőművész, aki a HVG-nek adott interjújában mesélt a felmenőitől kapott örökségéről és a külföldi emigrációban töltött évtizedeiről is. Szerinte a jelenlegi hazai politikai vezetésnek nagyobb érdeklődést kellene mutatnia a tudományok és a művészetek iránt. Portréinterjú Konok Tamással.","shortLead":"90 évesen is olykor naponta 10 órán keresztül dolgozik a Kossuth-díjas festőművész, aki a HVG-nek adott interjújában...","id":"202007_konok_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c90936-b198-4d04-b06e-c47d8c46f575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16a4a8-46c4-48ef-a4dd-35e82bf4bf7c","keywords":null,"link":"/360/202007_konok_tamas","timestamp":"2020. február. 16. 16:00","title":"Konok Tamás: \"A láthatatlant akartam láthatóvá tenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő kolóniájába, oda is gond nélkül csatlakozik. Ennek oka, hogy az állatok úgynevezett szuperkolóniát alkotnak, amelyek egyedei nagy távolságok ellenére is egymással kvázi baráti összeköttetésben állnak. Alpesi fajok segítségével osztrák kutatók azt vizsgálták, mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében.","shortLead":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő...","id":"20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8695a995-22b8-4904-8ea3-3ae6c38e9b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","timestamp":"2020. február. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha otthonától 1500 km-rel tesznek le egy hangyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","shortLead":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","id":"20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f0845-48f1-4eaa-9704-ba93c50723a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","timestamp":"2020. február. 16. 11:29","title":"Nem bénítja tovább a koronavírus a Toyota gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. ","shortLead":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Orbán Viktor: \"Riadót kell fújnom\" - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096fe1be-6ad8-4782-8b1a-d74e0804eced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ritka jelenséget sikerült videón megörökítenie a szerencsés sofőrnek.","shortLead":"A ritka jelenséget sikerült videón megörökítenie a szerencsés sofőrnek.","id":"20200215_Hiuzcsalad_setalt_at_az_uton_egy_kanadai_autos_elott_pedig_ez_szinte_lehetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096fe1be-6ad8-4782-8b1a-d74e0804eced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb6a61-375b-48e1-82a3-4d31245db3db","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Hiuzcsalad_setalt_at_az_uton_egy_kanadai_autos_elott_pedig_ez_szinte_lehetetlen","timestamp":"2020. február. 15. 16:16","title":"Hiúzcsalád sétált át az úton egy kanadai autós előtt, pedig ez szinte lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]