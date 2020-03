Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene. Véleménynyilvánító népszavazást írtak ki, amelynek ma este lesz eredménye. Nincs is engedélye a kormány által erőltetett szentendrei hídnak H. G. Wells híres regényének modern feldolgozása a hétvégi észak-amerikai mozis toplista első helyén indított 29 millió dolláros bevétellel. H. G. Wells híres regényének modern feldolgozása a hétvégi észak-amerikai mozis toplista első helyén indított 29 millió... Berobbant A láthatatlan ember A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem jelentene semmit. Üres jogi csűrcsavarás A Mi Hazánk Trianon-javaslata Az Orbán-kormány ismét, többedszer nekiveselkedik az egészségügyi ágazat megújításának, de az első előterjesztés máris bukásra áll. Politikai okokból halhat bölcsőhalált az új csomag. 10 év alatt sem javult a helyzet, most újra nekifutnak az egészségügy reformjának A magyar vásárlók 59 százaléka már kipróbálta az ujjlenyomat-felismerős fizetést, többségük biztonságosabbnak és kényelmesebbnek tartja a hagyományos kártyánál. Magyarországon is egyre többen fizetnek ujjlenyomat-felismeréssel A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció. Akár 500 milliárd forintba is kerülhet az 5-ös metró Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","shortLead":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. A második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés során Kadarkai Endrének elárulta, szeretette a férfit, de félt is tőle, mert nevelésében a szép szó és az atyai szigor egyaránt helyet kapott.

\r

„Bandi, Bandi, pofon lesz a vége!" – Stohl András az apja nevelési elveiről mesélt