[{"available":true,"c_guid":"12f12967-85d0-4f72-ada7-f1a8a1f44ec6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű és 170 lóerős motorral szerelt E30-as egy igazi négykerekű időgép. ","shortLead":"A nyitható tetejű és 170 lóerős motorral szerelt E30-as egy igazi négykerekű időgép. ","id":"20200820_szinte_bejaratosan_uj_33_eves_kabrio_3as_bmwt_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12f12967-85d0-4f72-ada7-f1a8a1f44ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fd92b1-838f-455b-817a-d148c2f40f68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_szinte_bejaratosan_uj_33_eves_kabrio_3as_bmwt_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. augusztus. 20. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új 33 éves kabrió 3-as BMW-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc8b96-6053-4f8d-adb8-1927bf3497d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt több mint két hónapot csúszott az átadás.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több mint két hónapot csúszott az átadás.","id":"20200820_Felavattak_az_Osszetartozas_emlekhelyet_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7abc8b96-6053-4f8d-adb8-1927bf3497d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c9d619-280e-4d99-abc4-bfdb603a2ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Felavattak_az_Osszetartozas_emlekhelyet_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:04","title":"Felavatták az Összetartozás emlékhelyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728d4c09-ba76-49f2-b48c-80c553472c46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kutyáknak csak a déli parton kell rettegniük.","shortLead":"A kutyáknak csak a déli parton kell rettegniük.","id":"20200820_Egy_kezen_meg_tudja_szamolni_hany_helyen_lesz_tuzijatek_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728d4c09-ba76-49f2-b48c-80c553472c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b9d33-4a7b-4cdb-88ac-87a6410c50e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Egy_kezen_meg_tudja_szamolni_hany_helyen_lesz_tuzijatek_a_Balatonnal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:58","title":"Egy kezén meg tudja számolni, hány helyen lesz tűzijáték a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, valamint Antal Dénes és Márkus Balázs alapítottak","shortLead":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank...","id":"202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64697e-52c2-4c8f-94a1-647a0936f245","keywords":null,"link":"/360/202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:30","title":"Mozgolódnak a Matolcsy köpönyegéből előbújt bankárok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","shortLead":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","id":"20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1898b-aa4e-4407-b367-2775fb46d14c","keywords":null,"link":"/sport/20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","timestamp":"2020. augusztus. 19. 23:02","title":"A Bayern München is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse az egyszemélyi vezetőre nehezedő terheket. Dél-Koreai értesülések szerint Kim egyes párt- és állami vezetőknek is megnövelte a hatalmát.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse...","id":"20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491c3a0-dff9-403b-b727-2fe88d741a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:29","title":"Kim Dzsong Un átadja hatalmának egy részét a húgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]