Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","shortLead":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","id":"20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9794101-f7b6-40c2-9d5a-82aabf733f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","timestamp":"2020. október. 05. 17:58","title":"Az évszázad legrosszabb szeptemberét zárta a brit autópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd0ca44-0e50-4c97-aa07-cd3ff154bfb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget, amely úgy tartja: a vasárnapi választást elcsalták.","shortLead":"A kirgiz erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget, amely úgy tartja: a vasárnapi választást elcsalták.","id":"20201005_tuntetes_kirgizisztan_valasztas_csalas_ellenzek_vizagyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd0ca44-0e50-4c97-aa07-cd3ff154bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec968f-6ca6-4134-9b8d-8ea74068d910","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_tuntetes_kirgizisztan_valasztas_csalas_ellenzek_vizagyu","timestamp":"2020. október. 05. 19:27","title":"Óriási tüntetések robbantak ki Kirgizisztánban, miután az ellenzék nem jutott be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","shortLead":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","id":"20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0bf595-6b87-48d4-b0fb-93774da4eaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","timestamp":"2020. október. 05. 10:55","title":"Jövő héten jön az elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","shortLead":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","id":"20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41f5157-6dca-49e0-a451-53b2b5f9db71","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","timestamp":"2020. október. 05. 05:17","title":"Zivatarokra figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon jó évük volt 2019-ben az utazási irodáknak, így bár idén tizedére esett a forgalmuk, nem mennek tömegével csődbe.","shortLead":"Nagyon jó évük volt 2019-ben az utazási irodáknak, így bár idén tizedére esett a forgalmuk, nem mennek tömegével csődbe.","id":"20201004_A_2019ben_felszedett_zsirparna_megmentheti_az_utazasi_irodakat_a_jarvanytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe962a8-f54b-4c89-905e-aa85988c08de","keywords":null,"link":"/kkv/20201004_A_2019ben_felszedett_zsirparna_megmentheti_az_utazasi_irodakat_a_jarvanytol","timestamp":"2020. október. 04. 10:44","title":"A 2019-ben felszedett zsírpárna megmentheti az utazási irodákat a járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését.","shortLead":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális...","id":"20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936628f6-5ebc-462e-8af3-26d62cdb6482","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","timestamp":"2020. október. 05. 19:03","title":"Fontos dolgot derítettek ki az ELTE kutatói: másképpen látják egymást a kutyák és az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]