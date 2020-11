Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1960-70-es években 13 nőt meggyilkoló és számos másikat megtámadó Peter Sutcliffe-nek számos alapbetegsége volt. Visszautasította a kezelést.","shortLead":"Az 1960-70-es években 13 nőt meggyilkoló és számos másikat megtámadó Peter Sutcliffe-nek számos alapbetegsége volt...","id":"20201113_koronavirus_yorkshirei_hasfelmetszo_meghalt_peter_sutcliffe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18400f3-94b8-4323-a0db-85884f9fff2d","keywords":null,"link":"/elet/20201113_koronavirus_yorkshirei_hasfelmetszo_meghalt_peter_sutcliffe","timestamp":"2020. november. 13. 13:59","title":"A koronavírus végzett a yorkshire-i hasfelmetszővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai...","id":"20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcfda10-4d49-4a9c-a2ca-24c56f3560b9","keywords":null,"link":"/sport/20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","timestamp":"2020. november. 13. 05:05","title":"Szoboszlai: Tovább már nem tudtam futni, gondoltam, onnan már csak elrúgom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Muskot négyszer szűrték le egy nap alatt koronavírusra, az eredmények igen eltérőek lettek.","shortLead":"Elon Muskot négyszer szűrték le egy nap alatt koronavírusra, az eredmények igen eltérőek lettek.","id":"20201113_elon_musk_koronavirus_gyorsteszt_antigenteszt_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7a766b-6432-4ae1-8ed6-90933295c74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_elon_musk_koronavirus_gyorsteszt_antigenteszt_covid_19","timestamp":"2020. november. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint valami nem stimmel a koronavírus-gyorstesztekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök siettek a 81 éves sérült segítségére. ","shortLead":"A rendőrök siettek a 81 éves sérült segítségére. ","id":"20201111_Ujraelesztes_Ulloi_ut_kapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2d6e1-d247-4d02-89c3-633875b4d4a3","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Ujraelesztes_Ulloi_ut_kapitanysag","timestamp":"2020. november. 11. 21:05","title":"Rendőrök élesztettek újra egy férfit a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b51b22-3dc5-4bac-a91a-8a9b70d53b8a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nyilvánvaló, hogy az SZFE-n lezajlott „modellváltásból” egyik egyetem sem fog jól kijönni - mondja a HVG-nek adott interjújában Bán Zsófia író, egyetemi oktató. Portré.","shortLead":"Nyilvánvaló, hogy az SZFE-n lezajlott „modellváltásból” egyik egyetem sem fog jól kijönni - mondja a HVG-nek adott...","id":"202046_ban_zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b51b22-3dc5-4bac-a91a-8a9b70d53b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981bbb43-ab9d-498b-a56c-17d8400962c6","keywords":null,"link":"/360/202046_ban_zsofia","timestamp":"2020. november. 12. 15:00","title":"Bán Zsófia: A könyvrongálás értelmezhetetlen Európában, a nácizmust leszámítva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és iOS-rendszerű készülékeken is működik.","shortLead":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és...","id":"20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b062f51-807c-4445-9b5c-ba5de12c1b98","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","timestamp":"2020. november. 13. 08:33","title":"Fontos változás a 112-nél: mostantól automatikusan beazonosítják a hívás helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval szűkebb, mint a köznapi és a bírósági értelmezés, a fociba ömlő tao-támogatásokat például nem fedi. Ha a kormány komolyan gondolja a közpénztelenítést, úgy a definíciót még át kell vezetni a teljes jogrenden, valamint fontos lenne törvényi, rendeleti szinten is tisztázni számos kérdést.","shortLead":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval...","id":"20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8703186-ccdf-4765-b700-762a29f3c7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","timestamp":"2020. november. 12. 10:55","title":"A Fidesz parlamenti gyalogsága végezheti be Orbánék közpénztelenítési hadjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin orosz államfő által a világ első hatásos koronavírus-vakcinájaként beharangozott Szputnyik V gyártása még jó ideig nem indul be ipari méretekben. Emiatt természetesen késik az oltóanyag tervezett exportja is. ","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin orosz államfő által a világ első hatásos koronavírus-vakcinájaként...","id":"20201113_Nagyban_egyelore_nem_megy_az_orosz_vakcina_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c194bab-2c0c-4388-80f7-aedcb4dbe455","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_Nagyban_egyelore_nem_megy_az_orosz_vakcina_gyartasa","timestamp":"2020. november. 13. 13:03","title":"Az oroszok még igen messze vannak attól, hogy sok vakcinát gyártsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]