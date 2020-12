Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","shortLead":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","id":"20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf75d50-ffbc-4c15-b1fd-62371eab1c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 27. 15:20","title":"Már 41 egészségügyis áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ott élőket arra szólították fel, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el a kínai fővárost.","shortLead":"Az ott élőket arra szólították fel, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el a kínai fővárost.","id":"20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_peking_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde097c7-d5c3-4652-89cd-f62bcdb1d649","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_peking_szigoritas","timestamp":"2020. december. 27. 20:13","title":"Új koronavírusos esetek után szigorítanak Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet kommunisták autoriter rezsimje” között.","shortLead":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet...","id":"20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a50c1f-bf24-4f38-97ac-9a46983b327f","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","timestamp":"2020. december. 27. 17:16","title":"Weber szerint Orbán szét akarja rombolni az egységes Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz.","shortLead":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt...","id":"202051_aprilis_20_negativ_olajar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3ba38-c0da-461e-8a5a-bdda8be3ffe0","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_20_negativ_olajar","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel viszik tovább.\r

","shortLead":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni...","id":"20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e94eda7-c582-4837-ad14-9353f98a6de9","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. december. 26. 17:23","title":"Trump bosszúja – nem írta alá a Covid-segélyről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]