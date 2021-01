Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality A3. Vállalati felhasználásra szánják, de a kategóriában megszokottól eltérően ezúttal nemcsak a szerelők, hanem az irodában dolgozók is hasznát vehetik. A szemüveggel úgy vetíthetünk szemünk elé akár öt virtuális képernyőt is – tele hasznos információkkal –, hogy azok tartalmát senki más nem látja.","shortLead":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality...","id":"20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c688-4c96-46f7-a2f7-cb9dc6eb65b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 08:33","title":"Bemutatta új csodaszemüvegét a Lenovo: akár öt képernyőt vetít viselője elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","shortLead":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","id":"20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155265a-68f9-4301-8ada-94d6ddc6b85d","keywords":null,"link":"/elet/20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","timestamp":"2021. január. 11. 12:53","title":"A szülő nő ne felejtsen el gondoskodni az otthon maradó férjéről – Szöulban kéretlen tanácsokat kaptak a kismamák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jugoszláv labdarúgó iskola egyik megalapozóját a koronavírus szövődményei győzték le.","shortLead":"A jugoszláv labdarúgó iskola egyik megalapozóját a koronavírus szövődményei győzték le.","id":"20210112_Meghalt_Arok_ferenc_az_ausztral_valogatott_egykori_szovetsegi_kapitanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb5f19f-fa77-4a0c-a15c-abc7187dc422","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Meghalt_Arok_ferenc_az_ausztral_valogatott_egykori_szovetsegi_kapitanya","timestamp":"2021. január. 12. 21:53","title":"Meghalt Árok Ferenc, az ausztrál válogatott egykori szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","shortLead":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","id":"20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b5834-a05f-4885-8a53-c17b133e7ca3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","timestamp":"2021. január. 12. 13:30","title":"Nekünk írhat önmagáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg állatot ismer, tudja, hogyan és miként változik a környezet, a közösségi médiával mégsem boldogul a világhírű természettudós.","shortLead":"Rengeteg állatot ismer, tudja, hogyan és miként változik a környezet, a közösségi médiával mégsem boldogul a világhírű...","id":"20210111_david_attenborough_termeszettudos_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff83308-5f54-43ab-ad27-e506d34eaf85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_david_attenborough_termeszettudos_instagram","timestamp":"2021. január. 11. 09:03","title":"Elnémult David Attenborough Instagram-csatornája, és ez így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 12. 09:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén még egy napon sem volt annyira magas az elhunytak száma, mint most. Nagyon kevés új fertőzöttet találtak, de rendkívül alacsony az elvégzett tesztek száma is.","shortLead":"Idén még egy napon sem volt annyira magas az elhunytak száma, mint most. Nagyon kevés új fertőzöttet találtak, de...","id":"20210112_koronavirus_jarvany_covid_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6a702-33a1-4c53-8ca4-bf8309fb6e58","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_koronavirus_jarvany_covid_szamok","timestamp":"2021. január. 12. 08:56","title":"128-cal nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]