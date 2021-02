Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2663a91c-9bc4-4ee9-9fd8-afecfffaad50","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az író nem darálta le Jókai Mór könyvét, csak azt mondta, kivenné Az arany embert a kötelező olvasmányok listájáról. De a darálással se kavarhatott volna nagyobb vihart, pedig érdemes lenne eljátszani a gondolattal, hogy egy-egy kötelező olvasmány világképe nem tanórai, hanem „csak” praktikus, hétköznapi értelemben talán még fontosabb is lehet egy fiatal olvasó számára, mint egy mű többi tulajdonsága.","shortLead":"Az író nem darálta le Jókai Mór könyvét, csak azt mondta, kivenné Az arany embert a kötelező olvasmányok listájáról. De...","id":"20210226_toth_krisztina_kotelezo_olvasmanyok_az_arany_ember_jokai_mor_kutyaszar_postalada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2663a91c-9bc4-4ee9-9fd8-afecfffaad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0369b009-f33a-4c5d-b6fb-4379cc6c4a1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_toth_krisztina_kotelezo_olvasmanyok_az_arany_ember_jokai_mor_kutyaszar_postalada","timestamp":"2021. február. 26. 11:37","title":"Tóth Krisztina és a kommentelők: amikor az irodalom nem több mint bunkósbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még nevére a lila-fehéreket.","shortLead":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még...","id":"20210226_garancsi_istvan_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713da34c-44c0-4329-855c-54e28abc2164","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_garancsi_istvan_ujpest","timestamp":"2021. február. 26. 10:06","title":"Blikk: Garancsi István veheti meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","shortLead":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","id":"20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea5d96f-328c-4f9a-bf63-e004a9889402","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","timestamp":"2021. február. 27. 12:25","title":"35 éves a tejes zacskó, amelyet a Balatonnál találtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajtány főhajtóműve a csoport egyetlen férfitagja volt, a követségi harmadtitkár.","shortLead":"A hajtány főhajtóműve a csoport egyetlen férfitagja volt, a követségi harmadtitkár.","id":"20210226_hajtany_szak_korea_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b53551-4413-4caf-84b6-d2330e373fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_hajtany_szak_korea_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 26. 07:55","title":"Vasúti hajtánnyal tértek haza az orosz követség diplomatái Észak-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","shortLead":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","id":"20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1dbaf0-6546-42b9-b4a1-2048e375fe7c","keywords":null,"link":"/elet/20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","timestamp":"2021. február. 26. 17:16","title":"Közzétették a videót a Free SZFE-s maszkot viselő nő elleni késes támadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az Alkotmánybíróság egy pontot megsemmisített, két alkotmányos mulasztás pótlására kötelezte az országgyűlést, és egy alkotmányos követelményt állapított meg. A fő téma az óvodába járási és a beiskolázási kötelezettség volt.

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság egy pontot megsemmisített, két alkotmányos mulasztás pótlására kötelezte az országgyűlést, és...","id":"20210226_alaptorveny_alkotmanybirosag_koznevelesi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4736b-c62f-495d-afb8-c0f58a937653","keywords":null,"link":"/elet/20210226_alaptorveny_alkotmanybirosag_koznevelesi_torveny","timestamp":"2021. február. 26. 15:31","title":"Több Alaptörvény-sértést talált az Ab a 2019-es köznevelési törvénymódosításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közterület-felügyelet szerint méltányossági kérdésben a hatóságnak kell döntenie.","shortLead":"A közterület-felügyelet szerint méltányossági kérdésben a hatóságnak kell döntenie.","id":"20210226_rendorseg_vizsgalat_infarktus_meltanyossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c676ed95-8993-493e-acd9-93f9240bc4e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_rendorseg_vizsgalat_infarktus_meltanyossag","timestamp":"2021. február. 26. 17:38","title":"Vizsgálja a rendőrség az infarktusa miatt rossz helyen parkoló, majd megbírságolt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]