[{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal a Tyrannosaurus rexről érkezett egy meglepő állítás.","shortLead":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal...","id":"20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f9fd4-f7ea-4288-80cd-cbae1ae1bb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","timestamp":"2021. április. 21. 15:03","title":"A T-rex olyan lassan sétált, hogy egy ember is lehagyhatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0ea8b1-9924-4c11-a1ee-bce12f79657f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok vezetői néma csendben rótták el tiszteletüket az elhunytak előtt.","shortLead":"A pártok vezetői néma csendben rótták el tiszteletüket az elhunytak előtt.","id":"20210420_Mecses_ellenzek_jarvany_25_000_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc0ea8b1-9924-4c11-a1ee-bce12f79657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557a61e-291f-42b9-979c-0e1357b92178","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Mecses_ellenzek_jarvany_25_000_aldozat","timestamp":"2021. április. 20. 20:45","title":"Mécsesekkel emlékezett az ellenzék a járvány 25 000 áldozatára a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","shortLead":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","id":"20210420_apple_parler_ujra_elerheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d807bbb-9adb-464d-b2fc-12eb4c4fc417","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_parler_ujra_elerheto","timestamp":"2021. április. 20. 07:44","title":"Visszakerülhet az Apple boltjába az amerikai szélsőjobb kedvenc appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést az ország keleti felére és az Észak-Dunántúlra.","shortLead":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést az ország keleti felére és az Észak-Dunántúlra.","id":"20210421_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dace311f-effd-46f8-b366-62665ef987f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 21. 05:43","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2725e1c-c98b-4669-9688-c66b3245f62f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a neve (Luxe) is sugallja, hogy ezúttal az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit kilép az átlagos fitneszkarkötők világából, és megmutatja, egy ilyen eszköz is lehet fölöttébb dizájnos. A recept egyszerű: a hagyományos kialakítást prémium anyagokkal ötvözi.","shortLead":"Már a neve (Luxe) is sugallja, hogy ezúttal az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit kilép az átlagos fitneszkarkötők...","id":"20210420_fitbit_luxe_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2725e1c-c98b-4669-9688-c66b3245f62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f55dbc-32a8-41c7-91f2-d2519fb3b424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_fitbit_luxe_fitneszkarkoto","timestamp":"2021. április. 20. 10:33","title":"Kiszivárgott: luxus-fitneszkarkötővel rukkol ki a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte. Januárban mint különös visszaesőt 13 évre ítélték első fokon, ami ellen hiába fellebbezett, másod okon is ugyanennyit kapott. ","shortLead":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte...","id":"20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ada53-6209-498d-83cf-afd1b4b3a4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","timestamp":"2021. április. 21. 12:05","title":"13 évre ítéltek egy visszaeső pedofil apát, aki 3 és 8 éves korában is szexuálisan bántalmazta a kislányát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","shortLead":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","id":"20210421_elovalasztas_median","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50042eb-4316-405b-8a73-d99ff91a649a","keywords":null,"link":"/360/20210421_elovalasztas_median","timestamp":"2021. április. 21. 13:00","title":"Medián: Jakab a legnépszerűbb ellenzéki kormányfőjelölt, Karácsony a legjobb \"második favorit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eec5de-3444-4cad-8677-47304dea5bff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem találta el a kijáratot, a közutasnak ütközött helyette.","shortLead":"Nem találta el a kijáratot, a közutasnak ütközött helyette.","id":"20210420_kozutkezelo_baleset_M0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46eec5de-3444-4cad-8677-47304dea5bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1223d2d-a0d9-4515-b72b-4377c4299abc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_kozutkezelo_baleset_M0","timestamp":"2021. április. 20. 11:07","title":"A közútkezelő álló járműjébe csapódott egy autó az M0-son – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]