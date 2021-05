A Cochrane Collaboration által létrehozott online adatbázis, a Cochrane Library (CL) szisztematikusan értékeli a különböző, egészségüggyel és orvoslással kapcsolatos kutatásokat. A teljes adatállomány nem minden országban érhető el ingyen, a kutatási összefoglalók azonban igen. Adatdetektív című könyvében Tim Harford újságíró egy ártalmatlan példán keresztül mutatja be a CL hasznát:

"Megnéztem néhány, találomra kiválasztott kutatási összefoglalót, hogy lássam, hogyan is áll a helyzet. A főképernyőn megjelenő egyik összefoglaló ígérete szerint A nők vizelet inkontinenciájának jógával történő kezelését értékeli. Mielőtt megnéztem volna, mit mond a Cochrane Library, begépeltem a Google-be, hogy „Gyógyítja a jóga az inkontinenciát?”. A keresési eredmények sorában az elsők között szerepelt a WebMD, ahol arról számoltak be, hogy egy új kísérletben drámai javulást tapasztaltak idősebb hölgyeknél, de hozzátették, hogy a kísérlet elég kis létszámú résztvevővel zajlott. A Daily Mail ugyanerről a vizsgálatról cikkezett, hasonlóképpen: a javulás jelentős volt, a kísérlet azonban szerény. A keresési eredménylista élén egy egészségügyi magáncég végzett: ez a honlap lelkesen tudósított a látványos eredményekről, és nem tett említést a szűkre szabott vizsgálatokról, igaz, ők is linkelték az eredeti tanulmányt.

A fenti beszámolók egyike sem nagyszerű, de nem is borzalmas. Az igazat megvallva rosszabbra számítottam. Valószínűleg nem is okoznak túl sok kárt. Néhányan hamis reményektől hajtva talán elkezdenek majd jógázni, jobban lesznek, és ezt a jógának tudják majd be, holott anélkül is javult volna az állapotuk. De e forgatókönyvek egyike sem nevezhető katasztrofálisnak. A médiabeszámolók azonban nem közölték a háttértörténetet. Egyszerűen csak visszaböfögték a tudományos kutatást anélkül, hogy utaltak volna rá, vajon egybecseng-e bármilyen korábbi ismerettel vagy ellentmond annak.

A Cochrane Library ezzel szemben igyekszik hozzáférhető és érthető összefoglalót nyújtani mindenről, amit csak tudunk a jóga és az inkontinencia közötti összefüggésről, ha egyáltalán van ilyen. Az ő világos és közérthető módon megfogalmazott értékelésük egyértelmű. Mindössze két kutatást végeztek a témában. Mindkettőt kis mintán. A bizonyítékok gyenge lábakon állnak, de ami elérhető, az arra utal, hogy a vizelettartási problémákra a jóga jobb a semminél, a mindfulness-meditáció pedig jobb, mint a jóga. Ennyi: egy gyors Google-keresés eredménye, és egy perc, amíg átfutunk egy érhető angolsággal megírt szöveget. (Az oldalon egyébként sok nyelvet állíthatunk be.)

Persze jó volna, ha terjedelmes és hiteles bizonyíték-adatbázisra támaszkodhatnánk a kérdésben, de esetünkben nem így van; és jobban örülök, hogy ez kiderül. Hála a Cochrane összefoglalójának, nem kell találgatnunk, vajon van-e valahol egy nagy halom fontos információ, amit nem osztottak meg velünk."