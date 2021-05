Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e2bd8c4-bf7c-4a20-afc5-1b3d400a5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KPMG kutatása szerint ötéves növekedést tört derékba a járvány, leginkább a közvetítések és a jegyeladások hiányát érezték meg a klubok.","shortLead":"A KPMG kutatása szerint ötéves növekedést tört derékba a járvány, leginkább a közvetítések és a jegyeladások hiányát...","id":"20210527_2100_milliard_forinttal_esett_vissza_a_legnagyobb_europai_focicsapatok_erteke_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bd8c4-bf7c-4a20-afc5-1b3d400a5ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cfcf5a-dd0a-478f-9b03-c16924f2e1d5","keywords":null,"link":"/sport/20210527_2100_milliard_forinttal_esett_vissza_a_legnagyobb_europai_focicsapatok_erteke_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 27. 10:30","title":"2100 milliárd forinttal esett vissza a legnagyobb európai focicsapatok értéke a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva viszont már büntethető lesz a kettős minőség.","shortLead":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva...","id":"20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca28a2a-2382-43df-979c-b1058cfebb6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 28. 10:05","title":"Félmilliárdra is büntethetik azt a gyártót, amelyik a külföldinél silányabb terméket hoz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10","c_author":"Viessmann","category":"brandcontent","description":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról, illetve jónéhány olyan, eddig kevésbé szembetűnő higiéniai probléma is végre felszínre került, amire már a járvány előtt is jóval nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk, hiszen ez lesz a kulcsa a biztonságos munkavégzés és oktatás újraindulásának. ","shortLead":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról...","id":"20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06cdba-9a04-44f0-b875-ab269d065eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","timestamp":"2021. május. 28. 19:30","title":"Tudja, mit szív a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja – közölte a Vodafone. A fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.","shortLead":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő...","id":"20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe7ea06-0723-46b7-b2f4-6de964f7cf6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","timestamp":"2021. május. 27. 08:03","title":"Töltse le a Mentők alkalmazását: hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72520153-9810-4f57-b9eb-28a16766372e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építkezéshez 4 milliárdot ad az állam, a Modern Városok Program keretében. ","shortLead":"Az építkezéshez 4 milliárdot ad az állam, a Modern Városok Program keretében. ","id":"20210528_szekszardi_tudaskozpont_konyvtar_zaev_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72520153-9810-4f57-b9eb-28a16766372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84c91e5-0b6a-4d52-8415-6c16b958d92a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210528_szekszardi_tudaskozpont_konyvtar_zaev_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. május. 28. 14:27","title":"5,4 milliárdért építhet könyvtárat Mészáros cége Szekszárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","shortLead":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","id":"20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de6cca-10ba-4da1-9173-dd4ea2d3772b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","timestamp":"2021. május. 26. 21:48","title":"Magyar találmány mentheti meg prosztatarákos betegek ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420","c_author":"Fekő Ádám - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi Fidesz-frakció tagjai kisegítik majd. Még akkor is, ha a polgármester nem csak a saját egykori szövetségesei, hanem a Fidesz frakcióvezetője szerint is áruló. A polgármester és az ellenzéki összefogás viszonya már a 2019-es választási kampányban sem volt felhőtlen, azóta pedig végleg megromlott: Mirkóczki szerint a pártpolitika és az őszinteség hiánya miatt, kritikusai szerint viszont az ő autokrata stílusa és vitatható szakmai döntései miatt.","shortLead":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi...","id":"20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ea66e-7675-4ec5-bd19-7cdc3187d9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","timestamp":"2021. május. 28. 14:07","title":"Mirkóczki Ádám ahhoz a Fideszhez közelít Egerben, ahol leárulózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]