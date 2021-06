Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A partok közelében kigyulladt, majd elsüllyedt teherhajó nem csak a műanyag miatt jelent súlyos környezeti kockázatot. A roncson továbbra is számos mérgező anyag van, csak idő kérdése, mikor és mennyi kerül belőlük a vízbe. A kármentesítés komoly kihívás a szigetország számára. A halogatás és a hamarosan kirobbant világválság miatt a csomag teljes kudarcot vallott. Hogy Szél Bernadett vagy Szijjártó Péter remél jobb helyezést a magyar válogatottól? Hogy ha 51 meccs eredményét kell precízen odaszúrni, akkor Szilágyi Áron vagy Merkely Béla a jobb? Hogy Gangl Edina, Váradi József, Bárdos András és Majka mire megy egymással a tippelésben? Netán a hvg.hu lesz a legjobb, és a felelős szerkesztőnk kenterbe ver mindenki mást? Baráti társaságok és kollégák tömegei játszanak tippversenyt az Eb alatt, mi is összehívtuk a magunk álomcsapatát. Bemutatjuk a Kezdő tizenegyet. Ráadásul nem is akármilyen partnert talált magának: a Samsungot, pontosabban a Samsung Displayt. Ráadásul nem is akármilyen... Az operatív törzs a járvány végével indokolja, hogy nem tartanak több tájékoztatót.